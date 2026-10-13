Peste 350 de căsătorii cu minori, descoperite într-o regiune din Germania. O fetiță de 11 ani a fost căsătorită cu un adolescent de 17 ani

Datele provin din landul Baden-Württemberg, situat în sud-vestul Germaniei, și au fost făcute publice în urma unei solicitări parlamentare adresate guvernului regional de doi deputați ai partidului Alternativa pentru Germania (AfD), scrie Euronews.

Autoritățile au înregistrat 358 de căsătorii care implicau minori, începând din 2012. Ministerul de Interne regional a precizat că evidența privește căsătorii încheiate în străinătate, ajunse ulterior în atenția autorităților germane.

O fetiță de 11 ani și o adolescentă de 14 ani, printre cazurile documentate

Unul dintre cele mai grave cazuri identificate de autorități privește o fetiță irakiană de 11 ani, căsătorită cu un adolescent irakian de 17 ani. Căsătoria a fost anulată în 2020. Un alt caz, soluționat în 2018, a implicat o fată afgană de 14 ani, căsătorită cu un bărbat de 30 de ani.

În 2024, autoritățile au obținut anularea definitivă a altor două căsătorii. Prima implica o adolescentă germană de 16 ani și un bărbat pakistanez de 25 de ani, iar a doua, o fată siriană de 16 ani și un bărbat sirian de 27 de ani.

Documentele oficiale menționează și cazul unei fete afgane de 12 ani, căsătorită cu un bărbat afgan de 21 de ani, înregistrat în 2023. În evidențele autorităților apar în repetate rânduri fete de 13 și 14 ani, iar cele mai recente cazuri, consemnate în 2026, implică inclusiv adolescente de 16 și 17 ani căsătorite cu bărbați adulți.

The Tragedy of Child Brides in Afghanistan: Poverty and Desperation Under Taliban Rule Since the Taliban’s return to power in Afghanistan in August 2021, the humanitarian situation has dramatically deteriorated, especially for women and girls. Among the many grave challenges is the distressing rise in the sale of young girls, often under the age of 18, into marriage for a small sum of money. This harrowing practice is driven by a combination of crippling poverty, lack of education, and social restrictions imposed by the Taliban regime. #Right_Justice_Freedom — Afghanistan Womens And Children S.W.O (@AWCSWO) October 3, 2024

Doar opt căsătorii au fost anulate definitiv. Ce s-a întâmplat cu celelalte 350

Din totalul celor 358 de cazuri documentate, numai opt au fost încheiate prin hotărâri definitive de anulare a căsătoriei, pronunțate între 2018 și 2024. Celelalte 350 de proceduri figurează în evidențele autorităților la categoria „alte modalități de soluționare”, pentru perioada 2015–2026.

Această categorie nu înseamnă automat că toate căsătoriile respective au continuat sau că autoritățile nu au intervenit. Guvernul regional a explicat că procedurile puteau fi închise din mai multe motive, inclusiv decesul unuia dintre soți, împlinirea vârstei majoratului, decizia de a nu solicita anularea sau încheierea unei noi căsătorii în străinătate.

În aceste situații nu a existat însă o hotărâre judecătorească definitivă de anulare. La momentul transmiterii răspunsului oficial, Ministerul de Interne a precizat că nu existau procese de anulare a căsătoriilor cu minori aflate pe rolul instanțelor.

Zeci de copii, în pericol să fie obligați să se căsătorească

Datele despre căsătoriile deja înregistrate sunt completate de informațiile unui centru specializat în consilierea persoanelor amenințate de căsătorii forțate. Centrul YASEMIN, finanțat de autoritățile din Baden-Württemberg, a înregistrat 271 de cazuri de consiliere în anul 2025.

În 80 dintre acestea, persoanele vizate se aflau în pericol de a fi obligate să se căsătorească. Dintre cele 80 de persoane, 33 erau minore. Patru aveau mai puțin de 12 ani, cinci aveau 12 ani, iar alte două aveau 13 ani. Aceste cifre se referă la persoane considerate expuse riscului de căsătorie forțată, nu la căsătorii despre care s-a confirmat că au avut loc. Centrul oferă sprijin și pentru alte probleme, iar statisticile sale nu permit stabilirea numărului exact de elevi afectați.

Autoritățile germane nu știu câți elevi sunt afectați

Informațiile au fost solicitate de deputații regionali Nikolaos Boutakoglou și Emely Knorr, membri ai AfD. Cei doi au cerut inclusiv date despre impactul căsătoriilor forțate asupra educației copiilor și adolescenților. Ministerul Educației a răspuns că nu colectează asemenea statistici. De asemenea, guvernul regional nu deține informații despre țările în care au fost încheiate căsătoriile analizate.

Autoritățile înregistrează vârsta și cetățenia persoanelor la momentul căsătoriei, deoarece aceste date sunt relevante pentru eventualele proceduri de anulare. Potrivit Euronews, solicitarea parlamentară a fost formulată după publicarea, la sfârșitul lunii iulie 2026, a unui ghid de intervenție de urgență realizat de organizația pentru drepturile femeilor Terre des Femmes.

Documentul este destinat în special personalului din școli și urmărește identificarea situațiilor în care copiii și adolescenții ar putea fi expuși riscului unei căsătorii forțate. Deputata Emely Knorr a cerut măsuri mai ferme pentru protejarea minorilor, susținând că aceștia au dreptul la siguranță, educație și un viitor decis de ei înșiși.

Ce spune legea germană despre căsătoriile cu minori

În Germania, vârsta minimă legală pentru căsătorie este de 18 ani. Din vara anului 2017, țara aplică o legislație specială pentru combaterea căsătoriilor cu minori. În 2024, Bundestagul a adoptat noi reglementări privind protecția persoanelor minore implicate în căsătorii încheiate în străinătate. Legislația germană tratează separat și căsătoria forțată, care constituie infracțiune.

Este importantă distincția dintre cele două situații: o căsătorie în care unul dintre parteneri este minor nu dovedește automat, în sens juridic, că persoana respectivă a fost constrânsă să se căsătorească. Convenția ONU privind drepturile copilului consideră copil orice persoană care nu a împlinit 18 ani, în condițiile prevăzute de tratat.

Baden-Württemberg are aproximativ 11,24 milioane de locuitori, reprezentând aproape 13,5% din populația Germaniei. Datele prezentate de guvernul regional se referă exclusiv la cazurile înregistrate în acest land și nu reprezintă o statistică națională privind căsătoriile cu minori.