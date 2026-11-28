Bărbatul, identificat drept Kenneth Law, fost bucătar în Canada, a recunoscut că a vândut produse unor persoane despre care știa că intenționau să se sinucidă. Procurorii susțin că acesta a făcut totul pentru bani, potrivit Associated Press.

În timpul unei audieri desfășurate vineri, 27 noiembrie, într-un tribunal din provincia canadiană Ontario, bărbatul și-a cerut scuze familiilor victimelor. El a recunoscut că faptele sale au fost greșite și a promis că nu le va repeta.

Produse expediate în peste 40 de țări

Canadianul a vândut produsele pe internet timp de aproape doi ani și jumătate și a trimis colete în peste 40 de țări.

Anchetatorii au stabilit că 93 de persoane au murit după ce au folosit produsele cumpărate de la el. Printre victime se numără 12 adolescenți.

În luna mai, bărbatul a pledat vinovat pentru implicarea în 14 sinucideri înregistrate în provincia canadiană Ontario.

Instanța analizează și decesele altor 79 de persoane din Regatul Unit.

Procurorii au declarat că victimele erau persoane vulnerabile, care aveau nevoie de ajutor, dar au ajuns să cumpere produsele vândute de Kenneth Law.

Autoritățile din Statele Unite, Italia, Australia și Noua Zeelandă au desfășurat, de asemenea, investigații în acest caz.

Procurorii cer 25 de ani, avocații solicită 12 ani

Procurorii consideră că bărbatul a profitat financiar de vulnerabilitatea cumpărătorilor și cer condamnarea sa la 25 de ani de închisoare.

Avocații apărării solicită o pedeapsă de 12 ani. Aceștia susțin că Kenneth Law credea în dreptul persoanelor de a decide asupra propriei morți și că nu el a provocat problemele care le-au determinat să se sinucidă.

În Canada, ajutorul sau încurajarea sinuciderii se pedepsește cu până la 14 ani de închisoare pentru fiecare infracțiune. Procurorii au cerut ca două dintre pedepsele aplicate să fie executate consecutiv, iar celelalte simultan.

Dacă instanța acceptă propunerea acuzării, perioada deja petrecută în detenție va fi scăzută din pedeapsă, astfel că bărbatul ar mai avea de executat aproximativ 19 ani și opt luni.

Kenneth Law se află în arest din mai 2023 și nu avea antecedente penale.

Familiile victimelor așteaptă sentința

În septembrie, rudele persoanelor decedate au povestit în fața instanței despre suferința provocată de pierderea celor dragi.

Procurorii au recunoscut că pledoaria de vinovăție a lui Kenneth Law a scutit familiile de un proces îndelungat.

Instanța urmează să pronunțe sentința în februarie 2027. După stabilirea pedepsei, procurorii intenționează să retragă cele 14 acuzații de omor de gradul întâi formulate anterior împotriva bărbatului.