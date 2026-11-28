PJ Gallagher a devenit cunoscut în 2005, când a creat și a prezentat emisiunea „Naked Camera” („Camera ascunsă”), difuzată de postul irlandez RTÉ. Show-ul prezenta farse filmate cu camera ascunsă și l-a transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din Irlanda.

De-a lungul unei cariere de peste două decenii, Gallagher a activat în televiziune, radio și teatru. A jucat în serialul BBC „The Young Offenders”, („Tinerii infractori”), unde a interpretat rolul directorului Barry Walsh, și a fost prezentator al emisiunii matinale „Morning Glory” („Bună dimineața”), la Radio Nova.

Mai recent, a prezentat emisiunea „The Random Driving Test” („Testul aleatoriu de conducere”), difuzată de RTÉ One, și a participat la seria „Uncharted with Ray Goggins” („În necunoscut cu Ray Goggins”), în care a pornit într-o expediție cu motocicleta prin Munții Himalaya, alături de actorul Liam Cunningham.

PJ Gallagher a vorbit deschis despre problemele de sănătate mintală

Comediantul a vorbit public despre experiențele sale legate de sănătatea mintală. În 2023, a publicat volumul autobiografic „Madhouse: The Naked Truth About My Chaotic Childhood, Losing My Mind and Finding a Place to Call Home” („Casa de nebuni: Adevărul gol-goluț despre copilăria mea haotică, pierderea minților și găsirea unui loc pe care să-l numesc acasă”), în care a povestit despre copilăria sa și dificultățile personale.

Ulterior, a realizat documentarul „Changing My Mind” („Schimbându-mi perspectiva”), dedicat problemelor de sănătate mintală.

Moartea sa a fost confirmată vineri seara de agenția care îl reprezenta. Reprezentanții acesteia au transmis că familia și prietenii sunt devastați de pierdere și au cerut să le fie respectată intimitatea.

Premierul irlandez Micheál Martin i-a adus un omagiu, descriindu-l drept un comedian, actor și realizator radio talentat, care a adus multă bucurie și căldură oamenilor din Irlanda.

Prezentatorul și comediantul irlandez Dara Ó Briain i-a adus, de asemenea, un omagiu, descriindu-l drept un om deosebit de bun și un artist înzestrat cu un talent natural pentru comedie.