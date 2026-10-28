A murit Alvin K. Hellerstein, judecătorul care a instrumentat dosare importante privindu-i pe Trump și Nicolás Maduro | Intenționa să prezideze procesul lui Maduro anul viitor

Alvin K. Hellerstein a murit miercuri dimineață, înconjurat de familie, a anunțat judecătoarea-șefă Laura Taylor Swain, într-un comunicat citat de AP.

Ceremonia funerară este programată pentru joi, la Riverside Memorial Chapel din Manhattan.

Swain l-a descris drept un jurist distins și a evidențiat dedicarea sa față de activitatea instanței, pe care a continuat-o până la moarte.

„A fost foarte apreciat și ne va lipsi profund”, a transmis aceasta.

A prezidat dosarul lui Nicolás Maduro până în ultimele săptămâni

Cu aproximativ două săptămâni înainte de moarte, Hellerstein a prezidat audierea de punere sub acuzare a lui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, în legătură cu acuzații de tortură adăugate unui dosar existent privind presupuse activități de conspirație pentru narcoterorism.

Maduro și Flores au fost capturați în ianuarie, în timpul unei operațiuni militare americane desfășurate la Caracas.

În cadrul audierii, fostul lider venezuelean a refuzat de două ori să răspundă solicitării judecătorului de a-și declara pledoaria.

Hellerstein a intervenit și a dispus consemnarea unei pledoarii de nevinovăție în numele acestuia.

La audierea privind eliberarea pe cauțiune a lui Flores, din 8 octombrie, judecătorul a avut dificultăți în a vorbi din cauza unei probleme la nivelul vocii, însă a continuat ședința.

Hellerstein stabilise ca procesul lui Maduro și al soției sale să înceapă în iunie anul următor și intenționa să îl prezideze.

„Am fost întristați să aflăm despre moartea judecătorului Hellerstein și transmitem condoleanțe familiei sale”, a declarat Barry Pollack, avocatul lui Maduro.

Dosarul va fi preluat de judecătoarea Analisa Torres, care face parte din sistemul judiciar federal din 2013 și a activat anterior în instanțele statului New York.

A respins în repetate rânduri încercările lui Trump de a anula condamnarea

Una dintre ultimele decizii importante ale lui Hellerstein a vizat condamnarea lui Donald Trump în dosarul plăților făcute pentru a cumpăra tăcerea actriței de filme pentru adulți Stormy Daniels.

În august, judecătorul a respins din nou solicitarea președintelui american de a transfera dosarul de la instanța statului New York la o instanță federală și de a obține anularea condamnării invocând imunitatea prezidențială.

Cazul are la bază o plată de 130.000 de dolari către Daniels, înaintea alegerilor prezidențiale din 2016.

„Plata unor bani pentru a cumpăra tăcerea unei actrițe de filme pentru adulți sau încercarea de a ascunde o situație stânjenitoare nu intră în sfera imunității prezidențiale”, a scris Hellerstein în motivarea deciziei.

A fost a treia oară când judecătorul a respins încercarea lui Trump de a muta cazul în sistemul federal. Decizia a venit după ce o instanță federală de apel i-a cerut să reanalizeze anumite aspecte relevante pentru solicitarea președintelui.

În 2020, Hellerstein a dispus, de asemenea, eliberarea din închisoare a lui Michael Cohen, fostul avocat și colaborator al lui Trump.

Judecătorul a stabilit că autoritățile au acționat ca represalii după ce Cohen a încercat să publice o carte și să vorbească cu presa, considerând că măsura încălca libertatea de exprimare garantată de Primul Amendament al Constituției SUA.

A apărat interesele victimelor atentatelor de la 11 septembrie

O parte importantă a carierei sale a fost legată de procesele civile intentate după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, în urma cărora au fost distruse turnurile World Trade Center din New York.

Timp de aproximativ două decenii, Hellerstein a gestionat zeci de procese privind decese, vătămări corporale și pagube materiale.

Potrivit avocaților implicați în aceste cauze, judecătorul a manifestat empatie față de victime și familiile acestora, întâlnindu-se cu unele dintre ele timp îndelungat și respingând ofertele de despăgubire pe care le considera insuficiente.

În martie 2010, el a respins o propunere de acord de cel puțin 575 de milioane de dolari pentru mii de persoane care s-au îmbolnăvit după ce au lucrat în cenușa toxică rămasă în urma prăbușirii World Trade Center.

Judecătorul a explicat atunci de ce a considerat necesară implicarea sa directă într-un astfel de acord:

„Acest caz este diferit. Este vorba despre 11 septembrie.”

În 2008, Hellerstein a pus capăt unei acțiuni judiciare prin care se încerca obligarea autorităților din New York să continue căutarea rămășițelor umane în materialele provenite de la locul atentatelor și transportate la o groapă de gunoi din Staten Island.

A continuat să judece dosare de mare anvergură

De-a lungul carierei, Hellerstein a prezidat și alte procese importante din domeniul financiar și comercial.

Printre acestea s-au numărat procesul antreprenoarei Charlie Javice, condamnată pentru fraudarea JPMorgan Chase cu 175 de milioane de dolari prin prezentarea unor informații exagerate despre baza de clienți a companiei sale din domeniul finanțării studiilor, și cel al fondatorului fondului de investiții Archegos Capital Management, Bill Hwang, condamnat în 2024 pentru fraude legate de tranzacții cu valori mobiliare și manipularea pieței.

În 2025, un juriu a dispus ca banca franceză BNP Paribas să plătească aproape 21 de milioane de dolari într-un proces civil privind facilitarea accesului guvernului sudanez la sistemul financiar american, în contextul atrocităților comise cu aproximativ două decenii în urmă.

Într-un alt dosar, din 2015, Hellerstein a obligat o companie de cablu din New York să plătească 229.500 de dolari unei femei din Texas, al cărei telefon primise 153 de apeluri automate nesolicitate.

Cunoscut pentru independența sa și disciplina strictă impusă în sala de judecată, judecătorul a menținut timp de mai mulți ani obligativitatea purtării măștilor de protecție în rândul spectatorilor, chiar și după ce alți magistrați renunțaseră la această regulă.

Născut la New York și absolvent al Facultății de Drept a Universității Columbia, Hellerstein a servit în Corpul Avocaților Militari ai Armatei SUA, apoi a lucrat ca avocat pledant în Manhattan. Președintele Bill Clinton l-a numit judecător federal în 1998, iar din 2011 a continuat să judece dosare în regim de senior, cu atribuții judiciare reduse.

Într-un comunicat, instanța a subliniat că Hellerstein și-a dedicat viața serviciului public și comunității, iar profesionalismul și etica sa de muncă vor rămâne un exemplu pentru generațiile viitoare de magistrați.