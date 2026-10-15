Nicolás Maduro și soția sa, în fața unui tribunal din SUA. Cei doi sunt acuzați că au conspirat pentru torturarea opozanților politici

Cei doi au pledat anterior nevinovați în dosarul în care sunt acuzați că și-ar fi folosit funcțiile pentru a-i ajuta pe traficanții de droguri să transporte cocaină.

Noile acuzații, formulate joia trecută, extind considerabil dosarul penal deschis de autoritățile americane împotriva lui Maduro, în vârstă de 63 de ani, și a soției sale, în vârstă de 70 de ani. Avocații celor doi au declarat că aceștia resping și acuzațiile referitoare la torturarea opozanților.

Maduro și Flores au fost capturați de armata americană în timpul unei operațiuni desfășurate în ianuarie, la ordinul președintelui Donald Trump, și transportați ulterior la New York. Cei doi sunt așteptați să își exprime poziția față de noile acuzații în cadrul unei audieri programate pentru ora 11:00, ora locală (15:00 GMT), în fața judecătorului federal Alvin Hellerstein, la tribunalul din Manhattan, informează Reuters.

Nicolás Maduro, acuzat că ar fi ordonat torturarea opozanților

Procurorii din cadrul biroului procurorului federal din Manhattan susțin că Maduro ar fi ordonat unor oficiali să tortureze politicieni din opoziție și membri ai armatei acuzați că ar fi complotat împotriva sa. Potrivit rechizitoriului, scopul ar fi fost menținerea sa la putere în Venezuela.

Unul dintre episoadele descrise de procurori datează din 2014. Conform acuzațiilor, Maduro ar fi ordonat atunci răpirea unor militari pentru a obține informații despre posibili disidenți. Atunci când unii dintre aceștia ar fi refuzat să ofere informații, fostul lider venezuelean le-ar fi cerut oficialilor să intensifice presiunile asupra lor.

În aceeași întâlnire, potrivit rechizitoriului, Cilia Flores ar fi susținut planul și ar fi respins o propunere alternativă, care presupunea infiltrarea unor grupuri pentru obținerea informațiilor.

Cei doi nu sunt acuzați că ar fi executat personal acte de tortură. Acuzațiile formulate de procurori vizează presupusa lor implicare într-o conspirație pentru comiterea unor astfel de fapte.

Ce pedepse riscă fostul lider venezuelean și soția sa

Procesul în care Maduro și Flores urmează să fie judecați este programat să înceapă la 1 iunie 2027. Dacă vor fi găsiți vinovați pentru toate acuzațiile, fiecare dintre ei ar risca o pedeapsă minimă obligatorie de 50 de ani de închisoare, potrivit informațiilor din dosar.

În prezent, cei doi sunt deținuți la Metropolitan Detention Center, în cartierul Brooklyn din New York. Ei au ajuns în custodia autorităților americane după operațiunea militară din 3 ianuarie, desfășurată la locuința lor din Caracas.

În aceeași zi, autoritățile americane au anunțat acuzațiile legate de traficul de droguri. Noile acuzații referitoare la presupusa conspirație pentru torturarea opozanților extind cadrul juridic al dosarului.

Relațiile dintre SUA și Venezuela, marcate de sancțiuni și tensiuni

Relațiile dintre Nicolás Maduro și Statele Unite au fost tensionate pe parcursul celor 13 ani în care acesta a condus Venezuela, țară bogată în resurse petroliere.

Administrații americane succesive au impus sancțiuni unor oficiali venezueleni și unor companii de stat, invocând presupuse încălcări ale drepturilor omului, corupție și fraudarea alegerilor. Maduro a acuzat Washingtonul că urmărește înlăturarea sa de la putere pentru a obține un control mai mare asupra resurselor naturale ale țării.

După capturarea fostului președinte, conducerea Venezuelei a fost preluată de Delcy Rodríguez, fostul său vicepreședinte, care a intensificat cooperarea cu Statele Unite.

Donald Trump a prezentat capturarea lui Maduro și reluarea relațiilor cu Venezuela drept succese importante ale politicii sale externe. Evoluțiile au loc înaintea alegerilor legislative de la 3 noiembrie, în care republicanii încearcă să își păstreze controlul asupra Congresului american.