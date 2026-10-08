SUA aduc noi acuzații de tortură împotriva lui Nicolás Maduro și a soției sale

Noile acuzații sporesc presiunea asupra lui Maduro și a soției sale, capturați de armata americană în ianuarie, în locuința lor din Caracas, și transferați în Statele Unite pentru a răspunde unor acuzații de trafic de droguri, potrivit AP.

Potrivit rechizitoriului revizuit, Maduro ar fi aprobat folosirea torturii împotriva unor membri ai armatei și a opozanților pe care îi considera o amenințare la adresa puterii sale.

Procurorii susțin că fostul lider venezuelean ar fi sugerat metode de tortură, ar fi cerut informații despre tratamentul aplicat unor deținuți și ar fi urmărit o înregistrare cu o mărturisire obținută sub constrângere.

„Este vorba de fapte cu adevărat de neconceput”

Cilia Flores, fost avocat și fostă primă doamnă a Venezuelei, este acuzată că ar fi contribuit la dezvoltarea sistemului represiv și că ar fi ordonat torturarea unor persoane.

„Este vorba despre fapte cu adevărat de neconceput”, a declarat procurorul american Jamie McDonald în fața tribunalului din Manhattan, unde este judecat cazul.

Maduro și Flores au pledat „nevinovat” în dosarul privind presupusa conspirație pentru introducerea cocainei în Statele Unite.

Avocații lor au cerut anterior clasarea cazului, susținând că cei doi beneficiază de imunitate în calitate de fost lider de stat și fostă primă doamnă.

Trei cetățeni americani, printre presupusele victime

Rechizitoriul descrie mai multe cazuri de tortură din perioada în care Maduro s-a aflat la conducerea Venezuelei, între 2013 și capturarea sa din ianuarie.

În cazul unui cetățean american identificat de presă drept Osman Khan, procurorii susțin că acesta a fost reținut la intrarea în Venezuela, în 2022, și a fost supus unor șocuri electrice și altor forme de abuz în cele opt luni de detenție.

Alți doi americani ar fi fost bătuți în mod repetat. Unul ar fi avut nevoie de o spitalizare îndelungată, iar celălalt ar fi suferit o leziune permanentă la un ochi.

Khan, fostul pușcaș marin american Matthew Heath și alți șase cetățeni americani au fost eliberați în octombrie 2022, în cadrul unui schimb de prizonieri care a implicat doi nepoți ai lui Flores, condamnați în Statele Unite pentru infracțiuni legate de droguri.

Khan și Heath au obținut în mai o hotărâre judecătorească în valoare de 300 de milioane de dolari împotriva lui Maduro și a altor oficiali venezueleni, într-un proces civil legat de acuzații de tortură.

Soția lui Maduro rămâne în arest

Tot joi, un judecător american a respins cererea lui Cilia Flores de a fi plasată în arest la domiciliu pentru a primi îngrijiri medicale.

Avocații săi au afirmat că femeia, în vârstă de 69 de ani, a slăbit aproximativ 11 kilograme în detenție și ar putea avea nevoie de o intervenție chirurgicală la inimă.

Procurorii au susținut că aceasta prezintă un risc extrem de fugă.

Judecătorul Alvin Hellerstein a respins solicitarea, în acord cu argumentele procurorilor.

Maduro se află de mai mulți ani în atenția Curții Penale Internaționale, în cadrul unei anchete privind presupuse crime împotriva umanității legate de reprimarea opoziției venezuelene.

Fostul președinte a negat în repetate rânduri acuzațiile de abuz.

Noile acuzații din Statele Unite nu reprezintă, în sine, o condamnare. Cazul urmează să fie judecat în instanță.