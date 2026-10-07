CNN: Nicolás Maduro și soția sa ar putea fi inculpați pentru presupusa torturare a unor cetățeni americani

Noile acuzații ar viza, potrivit unei relatări exclusive a CNN, presupusa implicare a lui Maduro și a soției sale în abuzurile comise împotriva unor americani aflați în închisorile venezuelene în perioada în care Maduro conducea regimul de la Caracas, au declarat surse informate despre investigație.

Anchetatorii au discutat, de asemenea, posibilitatea inculpării altor persoane despre care se presupune că au avut un rol în torturarea cetățenilor americani, potrivit uneia dintre sursele citate.

Maduro și Flores sunt deja judecați la New York

Maduro și Cilia Flores au fost capturați în luna ianuarie, în urma unei operațiuni militare americane desfășurate la palatul prezidențial din Caracas.

Cei doi au pledat nevinovat la acuzațiile de conspirație în scop de narcoterorism și la alte acuzații și sunt deținuți fără posibilitatea eliberării pe cauțiune în New York.

Flores este așteptată să apară joi în fața instanței, unde avocatul său va solicita ca aceasta să fie mutată în arest la domiciliu până la proces.

În paralel, avocatul lui Maduro contestă legalitatea capturării fostului președinte și susține că acesta ar trebui să beneficieze de imunitate pentru presupusele fapte comise în perioada în care se afla în funcție. Potrivit procurorilor, însă, guvernul venezuelean nu a formulat în numele lui Maduro o revendicare oficială a imunității.

Americani deținuți în Venezuela acuză torturi

Peste o duzină de cetățeni americani au fost reținuți de guvernul Maduro în ultimii ani.

Autoritățile americane și organizațiile pentru drepturile omului au acuzat regimul venezuelean că i-ar fi folosit pe unii dintre aceștia drept pioni politici.

Mai mulți dintre foștii deținuți au relatat ulterior despre tratamente extrem de dure în perioada petrecută în închisorile venezuelene.

Matthew Heath și Osman Khan, eliberați în cadrul unui schimb de prizonieri în octombrie 2022, au susținut într-un proces că au fost supuși unor metode precum simularea înecului prin waterboarding, electrocutarea, amenințări cu agresiunea sexuală, administrarea unor substanțe care le-ar fi afectat starea mentală și perioade de izolare.

Heath, fost pușcaș marin american, a încercat să se sinucidă în timpul detenției.

„CITGO 6”, deținuți aproape cinci ani

Printre americanii reținuți s-au numărat și cei șase directori ai companiei petroliere Citgo, cunoscuți drept „CITGO 6”. Aceștia au fost atrași în Venezuela în 2017 și apoi arestați.

Ei sunt ținuți în detenție de aproape cinci ani.

Tomeu Vadell, Alirio Jose Zambrano și Jose Luis Zambrano au afirmat, în procese intentate împotriva angajatorului lor, că au fost supuși torturii și unor condiții extrem de dure în timpul detenției.

O parte dintre acești deținuți au fost ținuți în sediile Direcției Generale de Contrainformații Militare (DGCIM), serviciul venezuelean de informații militare.

DGCIM în raportul ONU

Un raport al Organizației Națiunilor Unite a descris DGCIM drept responsabil pentru detenții arbitrare, rele tratamente și acte de tortură împotriva opozanților politici și a rudelor acestora.

Potrivit raportului ONU, autoritățile recurgeau în mod repetat la metode precum șocuri electrice, sufocare cu pungi de plastic, waterboarding, bătăi, violență sexuală, privarea de apă și hrană, menținerea deținuților în poziții dureroase și expunerea la temperaturi extreme.

Aceste metode ar fi fost folosite, potrivit raportului, pentru obținerea de informații și mărturisiri, intimidarea și pedepsirea deținuților.

Noi acuzații ar putea extinde dosarul împotriva lui Maduro

Dacă procurorii americani vor formula noile acuzații, acestea ar adăuga o nouă dimensiune extrem de gravă dosarului penal împotriva lui Maduro și Cilia Flores, aflat deja în fața instanțelor din New York.