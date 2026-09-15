Un apropiat al lui Maduro pledează vinovat de spălare de bani în fața unei instanțe americane

Fostul ministru, deportat în Statele Unite în luna mai, pledase nevinovat în iulie în fața aceluiași tribunal federal din Miami. Această schimbare de opinie, care ar trebui să-i permită reducerea pedepsei cu închisoarea în schimbul cooperării sale la anchetele penale, ar putea, potrivit presei americane, să fie în detrimentul lui Nicolás Maduro, relatează Le Figaro.

Președintele venezuelean demis și capturat de armata americană în ianuarie, este urmărit penal și încarcerat de autoritățile federale din New York pentru trafic de droguri. Un proces este programat să înceapă în iunie anul viitor.

E considerat un intermediar cheie pentru regim

Alex Saab, născut în Columbia, s-a apropiat de guvernul venezuelean în ultimii ani ai președinției lui Hugo Chavez (1999-2013), ajungând în cele din urmă să gestioneze o vastă rețea de importuri pentru guvernul lui Nicolás Maduro. El a fost considerat un intermediar cheie pentru regim, în timp ce țara încerca să se adapteze la sancțiunile internaționale.

Saab a fost arestat în timpul unei escale în Capul Verde în 2020 și extrădat în Statele Unite în 2021, unde a fost acuzat de deturnare de ajutoare alimentare și spălare de bani pentru Maduro. El a fost schimbat în decembrie 2023 pentru zece americani închiși în Venezuela, o eliberare pe care Maduro a descris-o la vremea respectivă drept un „triumf” .

Președintele Venezuelei îl numise ministru al Industriei în 2024. La scurt timp după capturarea dramatică a lui Nicolás Maduro la începutul anului 2026, acesta a fost demis din funcție de președintele interimar Delcy Rodríguez. În urma acestui acord de recunoaștere a vinovăției, Alex Saab riscă acum până la 20 de ani de închisoare.