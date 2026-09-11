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Soția lui Maduro cere eliberarea din închisoare din cauza unor probleme cardiace

Avocatul Ciliei Flores, soția fostului dictator al Venezuelei, Nicolás Maduro, cere plasarea ei în arest la domiciliu, susținând că ea suferă de afecțiuni cardiace și nu poate fi îngrijită medical adecvat în arest.
Soția lui Maduro cere eliberarea din închisoare din cauza unor probleme cardiace
Nicolas Maduro și soția sa, în timp ce sunt duși la instanța din New York. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Daiana Rob
11 sept. 2026, 12:22, Știri externe
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Potrivit solicitării avocatului său, Mark Donnelly, fosta primă-doamnă a Venezuelei ar rămâne în arest la domiciliu în SUA, în condiții restrictive, potrivit RTE. 

Cilia Flores, care se află arestată alături de soțul său, Maduro, la New York, a cerut eliberarea din penitenciar și plasarea în arest la domiciliu, invocând probleme cardiace.

Deși în ianuarie avea o „stare bună de sănătate și nu urma niciun tratament medical pe termen lung, cu excepția unei injecții lunare”, se pare că acum, soția lui Maduro suferă de suferă de probleme cardiace grave.

Flores, în vârstă de 69 de ani, are nevoie de o angiografie coronariană. Acest tip de analiză presupune un film CT cu substanță de contrast pentru a vedea dacă vasele de sânge sunt îngustate sau obstrucționate de colesterol.

Potrivit avocaților săi, fosta primă doamnă a Venezuelei ar putea avea nevoie de o operație chirurgicală.

Condițiile de detenție nu îi permit să beneficieze de îngrijiri medicale adecvate, astfel că avocatul femeii cere ca Flores să fie plasată în arest la domiciliu în Statele Unite, sub condiții restrictive, inclusiv supraveghere armată 24 de ore din 24, purtarea unei brățări electronice la gleznă și confiscarea pașaportului.

Fostul lider venezuelean, Nicolás Maduro, și soția sa Celia Flores, au fost arestați în SUA după intervenția din Caracas, fiind acuzați de narco-terorism. Aceștia ar fi facilitat introducerea unor cantități însemnate de cocaină din Venezuela în Statele Unite. Aceștia se află în arest încă din 3 ianuarie. Ambii neagă acuzațiile, iar Maduro a susținut în fața instanței că este un „prizonier de război”.

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