Nicolas Maduro încearcă să evite procesul pentru narcoterorism, susținând că beneficiază de imunitate

Fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția acestuia, au solicitat unei instanțe să respingă acuzațiilor de trafic de droguri aduse împotriva lor, invocând faptul că beneficiază de imunitate în calitate de șef de stat și primă doamnă ai unei țări străine.

Potrivit Associated Press, documentele depuse la tribunalul federal din Manhattan de către avocații lui Maduro precizează că judecătorul are obligația legală de a respinge acuzațiile, deoarece acestea nu pot fi aduse împotriva unui lider străin.

„Niciun tribunal american nu a prezidat vreodată procesul penal al unui lider străin care a fost recunoscut de propria țară ca șef de stat în exercițiu la momentul formulării acuzațiilor. Acest lucru nu este o întâmplare a istoriei. El reflectă o regulă mai veche decât dreptul comun: șefii de stat sunt scutiți de procesul penal al oricărui tribunal național, cu excepția celui din propria țară”, au scris avocații în solicitarea formulată către judecător.

Pe de altă parte, și avocații soției fostului lider venezuelean au afirmat că și ea beneficiază de imunitate față de urmărirea penală din partea Statelor Unite, pe baza imunității suverane.

„Este un atribut al suveranității Venezuelei și numai Venezuela poate renunța la acesta”, au scris avocații acesteia.

Maduro și soția sa vor ajunge în fața instanței în iunie anul viitor

Maduro și soția sa vor fi judecați pentru acuzații de trafic de droguri pe 1 iunie anul viitor. Judecătorul Alvin K. Hellerstein a stabilit pentru 17 noiembrie dezbaterile privind cererile de respingere a actului de acuzare.

La începutul acestui an, forțele de ordine americane au desfășurat o operațiune militară în Venezuela pentru a-i captura și a-i aduce pe Nicolas Maduro și soția sa în Statele Unite, unde să răspundă la acuzații care includ narcoterorismul și traficul de droguri.

Procurorii federali îi acuză pe Maduro și Flores de conspirație cu cartelurile de droguri pentru a facilita fluxul a mii de tone de cocaină către Statele Unite.

În timpul audierii preliminare din luna ianuarie, Maduro a pledat nevinovat.

„Sunt nevinovat. Sunt un om cinstit. Sunt în continuare președintele țării mele”, a declarat Maduro în fața instanței la momentul respectiv.

În prezent, Maduro și soția sa sunt reținuți într-o închisoare din Brooklyn de când forțele americane i-au arestat din locuința lor din Caracas.