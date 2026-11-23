Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut pace după luptele violente din provincia Ituri, din nord-estul Republicii Democrate Congo (RDC), epicentrul epidemiei de Ebola.

Tedros a declarat duminică că luptele din apropierea unui spital din Ituri au perturbat activitatea de răspuns la Ebola. Lucrătorii medicali și partenerii umanitari s-au adăpostit peste 24 de ore într-o maternitate.

„Cel mai bun medicament este pacea”

„De ieri se desfășoară lupte violente în preajma unui spital din Ituri, într-o zonă apropiată de locul unde a apărut prima dată epidemia de Ebola”, a scris Tedros pe X.

„Situația a perturbat activitatea spitalului și întregul răspuns la Ebola și pune în pericol grav pacienți, familii și lucrători medicali”, a adăugat el.

Personalul medical se adăpostește de peste 24 de ore în maternitatea unității, iar OMS încearcă să organizeze evacuarea în siguranță a echipei și protejarea clădirilor spitalului, a personalului și a pacienților, a precizat Tedros.

„Cel mai bun medicament este pacea”, a mai spus acesta.

„Transmitere ridicată continuă”

Potrivit OMS, la 17 noiembrie erau înregistrate 5.678 de decese din 11.613 cazuri în RDC, cea mai mare și mai mortală epidemie de Ebola din istoria țării.

Într-un comunicat publicat sâmbătă, OMS a arătat că, deși în unele zone numărul cazurilor a scăzut ușor, transmiterea susținută, la nivel ridicat, continuă în ansamblul țării.

Ituri și Kivu de Nord, în estul RDC, rămân cele mai afectate provincii.

Virusul s-a răspândit în zone foarte violente

Virusul, care se transmite prin contactul cu fluidele corporale, s-a răspândit în zone întinse din estul și nord-estul RDC, regiuni lovite de violență de peste 30 de ani.

La începutul lunii noiembrie, bărbați înarmați, suspectați de legături cu o grupare afiliată ISIL (ISIS), au atacat sate și au ucis zeci de oameni în Kivu de Nord.

Atacul i-a determinat să fugă pe pacienții cu Ebola confirmat sau suspectat.

Epidemia are loc pe fondul luptelor dintre forțele guvernamentale și gruparea armată M23, susținută de Rwanda, care a pus stăpânire pe orașe importante din estul RDC.

Conflictul îngreunează transportul resurselor medicale către regiunile îndepărtate.