MEDIAFAX 35. 2001 – Un deceniu de MEDIAFAX. Atacurile din 11 septembrie schimbă lumea

MEDIAFAX era deja, după zece ani de activitate, una dintre sursele prin care presa din România avea acces rapid la informații despre evenimentele importante din țară și din străinătate. În 2001, agenția a relatat atât transformările politice interne, cât și unul dintre cele mai importante evenimente ale începutului de secol XXI: atacurile teroriste din Statele Unite.

11 septembrie 2001 – atacurile teroriste care au schimbat lumea

Dimineața de 11 septembrie 2001 a început aparent normal. În New York, mii de oameni mergeau la serviciu în complexul World Trade Center, iar în Washington activitatea începea la Pentagon și în instituțiile federale. În câteva ore, însă, SUA avea să fie lovită de cel mai grav atac terorist de pe teritoriul său.

19 membri ai rețelei al-Qaida au deturnat patru avioane comerciale. Două dintre aeronave au lovit Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York.

Primul dintre cele patru avioane deturnate a fost American Airlines Flight 11, care plecase din Boston cu destinația Los Angeles. La ora 8:46, aeronava a lovit Turnul de Nord al World Trade Center, în New York.

Inițial, imaginile transmise în direct de televiziuni au fost interpretate de unii drept consecința unui accident aviatic. Situația avea să se schimbe radical 17 minute mai târziu.

La 9:03, United Airlines Flight 175 a lovit Turnul de Sud. Momentul a fost surprins în direct de camerele de televiziune, iar pentru milioane de oameni a devenit prima dovadă clară că Statele Unite se confruntau cu un atac coordonat.

Cele două clădiri au continuat să ardă după impacturi. La 9:59, Turnul de Sud s-a prăbușit, iar la 10:28 a urmat Turnul de Nord. Prăbușirile au provocat un nor uriaș de praf și resturi în zona Manhattanului și au dus la moartea a mii de persoane aflate în clădiri sau în operațiunile de salvare.

Al treilea avion, American Airlines Flight 77, s-a prăbușit la ora 9:37 în partea de vest a Pentagonului, sediul Departamentului american al Apărării, în apropiere de Washington. În atac au murit 125 de persoane aflate în clădire, precum și cele 64 de persoane aflate la bordul avionului.

Al patrulea avion, United Airlines Flight 93, a plecat din Newark și avea ca destinație San Francisco. După ce pasagerii au aflat, prin intermediul telefoanelor, despre atacurile deja produse, mai mulți dintre ei au încercat să recâștige controlul aeronavei.

Avionul s-a prăbușit într-un câmp din apropiere de Shanksville, Pennsylvania, la 10:03. Niciunul dintre cei aflați la bord nu a supraviețuit. Aeronava nu și-a mai atins ținta.

MEDIAFAX a adus informația de peste Ocean în România

Atentatele din 11 septembrie 2001 au reprezentat și pentru presa românească un moment în care accesul rapid la informație devenea esențial. Ziarele vremii aveau un acces mai limitat la sursele și publicațiile americane, iar agențiile de presă aveau un rol important în transmiterea și verificarea informațiilor venite din Statele Unite.

MEDIAFAX a relatat desfășurarea evenimentelor, bilanțul victimelor și reacțiile autorităților americane, preluând și informații din presa de peste Ocean.

Un exemplu apare în ziarul Ziua din 13 septembrie 2001, care publica informații culese de MEDIAFAX din The Hill și CNN.

„Unii membri ai Congresului american au început deja să se gândească la soluții militare împotriva unor atacuri, comentează ziarul The Hill din Washington, preluat de Mediafax. ”Trebuie să facem o mulțime de lucruri”, a afirma senatorul republican de Utah Orrin Hatch, membru în Comisia Juridică”, este o știre din numărul din 13 septembrie din ziarul Ziua, în care apare citat MEDIAFAX.

„Aproximativ 86 la sută dintre americani consideră că atentatele de acum două zile reprezintă un act de război împotriva Statelor Unite, relevă un sondaj Gallup, realizat pentru cotidianul USA Today și canalul de televiziune CNN, informează Mediafax”, este o altă știre apărută în ziarul Ziua.

MEDIAFAX nu a furnizat însă doar informații de ultimă oră, ci și materiale de context. Pe 12 septembrie 2001, ziarul Renașterea Bănățeană își deschidea ediția cu un material explicativ despre precedentele atacuri teroriste asupra Statelor Unite, preluat de la MEDIAFAX.

„America a fost, de-a lungul vremii, ținta mai multor atacuri teroriste, soldate, multe dintre ele, cu zeci de morți și sute sau chiar mii de răniți. (…) În 1998, peste 60 de persoane și-au pierdut viața și circa 1.000 au fost rănite în urma a două atentate cu bombă care au vizat, la un interval de cinci minute, ambasadele americane la Nairobi (Kenia) și Dares Salaam (Tanzania)”, a scris Renașterea Bănățeană pe 12 septembrie, citând MEDIAFAX.

Exemplele din presa vremii arată rolul pe care MEDIAFAX îl avea deja în transmiterea rapidă a informației internaționale către publicațiile românești, într-un moment în care fluxul de informații dinspre Statele Unite era esențial pentru înțelegerea unei crize care evolua de la o oră la alta.

Cum s-a schimbat lumea

Impactul atacurilor din 11 septembrie nu s-a limitat la New York și Washington.

Administrația președintelui George W. Bush a lansat ceea ce avea să fie cunoscut drept „războiul împotriva terorismului”, iar Statele Unite au început operațiunile militare în Afganistan împotriva regimului taliban și a rețelei al-Qaida.

Atentatele au dus și la schimbări majore în sistemul american de securitate. În anii care au urmat, autoritățile au introdus noi măsuri de supraveghere și control, iar securitatea aeroportuară a fost transformată radical.

România în 2001: începe mandatul Guvernului Adrian Năstase

În România, anul 2001 a început cu instalarea noului guvern rezultat în urma alegerilor parlamentare din noiembrie 2000.

Alegerile au fost câștigate de PDSR, iar Ion Iliescu a revenit la Președinția României. Pentru funcția de prim-ministru a fost desemnat Adrian Năstase, unul dintre principalii lideri ai PDSR.

Parlamentul a acordat încredere Guvernului la 28 decembrie 2000, iar în aceeași zi președintele Emil Constantinescu a emis decretul de numire a noului cabinet. Prin urmare, strict cronologic, Guvernul Adrian Năstase nu a început în 2001, ci la sfârșitul lui 2000, însă cea mai mare parte a primului său an de mandat s-a desfășurat în 2001.

Guvernul Năstase a preluat puterea după patru ani dificili pentru România, marcați de reforme economice dureroase, inflație, restructurări și tensiuni sociale.

În plan extern, unul dintre obiectivele majore ale perioadei Năstase era apropierea decisivă de NATO și UE, pentru că România urmărea integrarea în NATO și accelerarea negocierilor cu Uniunea Europeană.

2001 – zece ani de MEDIAFAX

Pentru MEDIAFAX, 2001 a fost un an cu o dublă semnificație. Agenția împlinea zece ani de existență într-un moment în care presa românească trecea, la rândul ei, prin transformări importante, iar fluxul rapid de informații devenea tot mai important.

Atentatele din 11 septembrie au arătat încă o dată cât de important era accesul rapid la informație internațională. În presa românească din acele zile, MEDIAFAX a fost una dintre sursele prin care informațiile despre atacuri, reacțiile autorităților americane, bilanțul victimelor și contextul internațional au ajuns la cititori.

MEDIAFAX nu doar a relatat istoria recentă. A fost acolo încă de la început, în mijlocul evenimentelor care au făcut prima pagină a ziarelor, au deschis jurnalele de televiziune și au devenit subiecte de interes național.

35 de ani înseamnă mii de zile de breaking news, milioane de informații transmise și o arhivă care spune, prin știri, cum s-a schimbat România.

Înseamnă 35 de ani în care MEDIAFAX a fost acolo.

În mijlocul evenimentelor. În mijlocul istoriei.