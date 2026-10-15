Dezastru în Amazonul brazilian: incendiile au crescut cu 253%, școli închise, iar autoritățile suspectează incendieri intenționate

Statul brazilian Amazonas a înregistrat 1.679 de focare de incendiu în primele două săptămâni ale lunii octombrie 2026, potrivit datelor sistemului național de monitorizare a Amazonului, citate de Reuters.

Numărul este cu 253% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Incendiile sunt alimentate de secetă, temperaturile ridicate și activitățile umane, în timp ce autoritățile încearcă să limiteze extinderea flăcărilor.

Fumul a închis școlile din Manaus, un oraș cu peste două milioane de locuitori

Norii denși de fum au afectat calitatea aerului în mai multe zone din Amazonas, provocând dificultăți respiratorii și perturbând activitățile cotidiene.

În Manaus, capitala statului și oraș cu peste două milioane de locuitori, autoritățile au anulat evenimente în aer liber, iar școlile publice au fost închise miercuri, 14 octombrie. Cel puțin 36 de municipalități din Amazonas au declarat stare de urgență din cauza incendiilor și a efectelor acestora.

O Amazonas arde em chamas e Lula nega aeronaves para ajudar no combate ao incêndio. Manaus está coberta de fumaça, temos um alerta para não sairmos de casa. CADÊ OS QUE CANTAVAM “Salve a Amazônia”? O Lula de vocês negou socorro. https://t.co/zGqGLMtuhj — Carlos Ferrari (@scarlosferrari) October 10, 2026

În localitatea Autazes, Luiz Rios, un agricultor pensionat, a povestit că fumul îi provoacă dificultăți de respirație pe timpul nopții și umflarea feței. „Situația noastră de aici este critică”, a declarat acesta pentru Reuters.

De ce Amazonul arde în octombrie, când ar trebui să înceapă ploile

În mod obișnuit, august și septembrie reprezintă perioada cea mai uscată din Amazon, când incendiile se răspândesc mai ușor. În octombrie, revenirea ploilor contribuie de regulă la reducerea riscului de incendiu. Anul acesta însă, precipitațiile au întârziat să aducă ameliorarea așteptată.

Oamenii de știință și autoritățile indică fenomenul climatic El Niño, despre care există prognoze că ar putea deveni cel mai puternic înregistrat vreodată, precum și schimbările climatice.

Carlos Durigan, geograf și cercetător la Institutul de Cercetare a Mediului din Amazon, avertizează că stresul hidric și temperaturile extreme creează condiții deosebit de periculoase. Potrivit specialistului, combinația dintre căldură, lipsa apei și activitățile umane amenință biodiversitatea, sănătatea populației și productivitatea terenurilor.

Autoritățile suspectează că unele incendii au fost provocate intenționat

Guvernul federal brazilian și serviciile de protecție civilă au trimis aeronave și echipe de intervenție în Amazonas pentru combaterea incendiilor. Ministrul Mediului, João Paulo Capobianco, a survolat duminică zonele afectate și a observat focare în interiorul unor păduri protejate.

Ministerul consideră că amplasarea acestora ridică suspiciuni privind incendieri deliberate, care ar putea avea drept scop pregătirea terenurilor pentru defrișare. Autoritățile au anunțat că vor investiga circumstanțele producerii incendiilor.

În Amazon, incendiile naturale sunt rare. Multe focare sunt provocate de oameni pentru curățarea terenurilor destinate agriculturii sau creșterii animalelor. Echipele de intervenție continuă operațiunile de stingere, în condițiile în care întârzierea ploilor și temperaturile ridicate îngreunează controlul incendiilor.