Fenomenul „super El Niño” amenință supraviețuirea unei specii unice în lume. Traficul ilegal agravează criza

Fenomenul „super El Niño” și intensificarea traficului ilegal pun în pericol supraviețuirea iguanelor marine din Galapagos, avertizează cercetătorii de la Universitatea Simon Fraser, potrivit Phys.

Fenomenul El Niño din perioada 2026-2027 a început să încălzească apele ecuatoriale în mai. În aceeași lună, autoritățile din Ecuador au descoperit patru iguane ținute într-o locuință, iar alte 12 exemplare au fost găsite ulterior într-un aeroport, ascunse în genți, cu membrele legate.

La sfârșitul lunii august, alte 32 de iguane au fost descoperite înghesuite în recipiente de plastic, într-o valiză. Două săptămâni mai târziu, El Niño a atins intensitatea clasificată drept „super”.

„Super El Niño” distruge hrana iguanelor marine

„Populațiile de iguane marine se confruntă deja cu amenințări provocate de deversările de substanțe chimice și poluarea cu plastic, iar acum această creștere neobișnuită a traficului pentru aprovizionarea pieței animalelor exotice are loc în același timp în care fenomenul super El Niño distruge macroalgele din zona intertidală”, a explicat Juan José Alava, cercetător la Universitatea Simon Fraser și coautor al unei scrisori publicate în revista Science.

Macroalgele reprezintă principala sursă de hrană a iguanelor. Potrivit cercetătorului, animalele își reduc deja dimensiunile și se confruntă cu mortalitate în masă din cauza înfometării sau a deplasărilor pe distanțe mai mari în căutarea hranei.

„Această specie este deja foarte vulnerabilă la schimbările climatice. Am redactat această scrisoare pentru a atrage atenția asupra amenințării suplimentare reprezentate de trafic”, a adăugat Alava.

Traficul ilegal agravează amenințarea

Cel puțin una dintre iguanele confiscate a fost găsită moartă, iar alte câteva au murit în urma tentativelor de contrabandă.

Specia cuprinde cel puțin 11 subspecii, adaptate la diferite insule din Galapagos. Exemplarele salvate trebuie supuse unor teste ADN înainte de a fi reintroduse în mediul natural.

Deși comerțul internațional cu aceste animale este strict interzis, traficanții exploatează lacunele sistemului de autorizare, declarând în mod fals iguanele capturate în sălbăticie drept exemplare crescute în captivitate.

Cercetătorii solicită controale mai stricte asupra autorizațiilor internaționale și măsuri împotriva criminalității organizate, alături de sprijin economic pentru comunitățile de coastă din Ecuador.