Autoritățile din Spania cer suspendarea TikTok

Ministrul spaniol pentru tineret și copii, Sira Rego, a solicitat marți agenției naționale pentru protecția datelor suspendarea temporară a platformei TikTok în Spania, potrivit Anadolu. Solicitarea a fost făcută după ce o investigație a scos la iveală prezența unor materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.

În declarațiile oferite jurnaliștilor după o întâlnire cu reprezentanții TikTok, Sira Rego a descris suspendarea solicitată drept o măsură excepțională. Rego a dezvăluit că le-a cerut reprezentanților TikTok să își suspende serviciile în mod voluntar.

„Nu ține de competența guvernului să suspende TikTok ca măsură de precauție. Dacă ar fi după noi, ar fi fost suspendată încă de ieri”, a declarat Sira Rego.

Se pare că TikTok s-a angajat să „analizeze și să evalueze” situația, însă nu a propus soluții tehnice și nici nu și-a asumat angajamente privind efectuarea unui audit sau implementarea unor noi mecanisme de verificare.

Ce prevăd normele UE

Conform normelor UE privind protecția datelor, autoritatea spaniolă de reglementare poate dispune măsuri temporare, cu o durată de până la trei luni, în cazul în care consideră necesară o intervenție urgentă pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor.

Solicitarea vine în urma unei investigații de 35 de zile, realizată de organizația spaniolă non-profit Maldita.es și publicată luni. Potrivit acesteia, au fost documentate 1.182 de postări publice care conțineau materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor, acestea cumulând peste 48 de milioane de vizualizări.

De asemenea, investigația a identificat peste 200 de conturi care distribuiau astfel de conținut, dar și 91 de cazuri în care minorii au realizat transmisiuni în direct, încălcând regulile TikTok.