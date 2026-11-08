Două crime nerezolvate timp de 40 de ani, elucidate cu ajutorul unei gume de mestecat. Criminalul ar putea avea și alte victime

Guma de mestecat care a dus la rezolvarea crimelor

Mitchell Gaff a pledat vinovat în aprilie 2026 pentru uciderea lui Judith „Judy” Weaver și Susan Vesey, două femei găsite moarte în locuințele lor din Everett, statul Washington, în 1984, potrivit FoxNews.

În luna mai, un judecător l-a condamnat la o pedeapsă cuprinsă între 50 de ani și închisoare pe viață.

Anchetatorii au reușit să îl identifice după ce au obținut o probă ADN de pe o gumă de mestecat. În noiembrie 2023, detectivul Susan Logothetti, de la Departamentul de Poliție din Everett, a trimis probele din dosarul lui Weaver pentru noi analize genetice. Gaff a fost arestat în mai 2024.

ADN-ul l-a legat ulterior și de uciderea lui Vesey, găsită bătută și legată în locuința sa pe 2 iunie 1984, chiar în dimineața zilei în care împlinea 21 de ani.

În cazul lui Weaver, autoritățile au găsit-o în iunie 1984 legată, agresată sexual și strangulată în apartamentul său de lângă Rucker Avenue. Anchetatorii au stabilit că Gaff îi tăiase hainele cu un cuțit și provocase un incendiu pentru a distruge probele.

Inițial, investigația s-a concentrat asupra logodnicului femeii, Bill Richards, care a rămas suspect până la moartea sa, în 1994. Declarațiile lui Gaff despre crime au corespuns însă probelor strânse de anchetatori.

Un istoric de violență sexuală și șase violuri recunoscute

Dosarele judiciare arată că Gaff avea un istoric de violență sexuală cu mult înainte de crimele din 1984. În 1979, a fost condamnat pentru spargere de gradul întâi și agresiune de gradul doi, după ce a imobilizat o femeie, a lovit-o în repetate rânduri cu un pistol și i-a izbit capul de beton.

În 1984, în timp ce se afla încă în perioada de supraveghere, a intrat prin efracție într-o locuință din Everett și a violat două surori adolescente, de 14 și 16 ani, amenințându-le cu un cuțit. Judecătorul i-a impus o pedeapsă de 138 de luni de închisoare și i-a revocat eliberarea condiționată.

Înainte de eliberarea sa programată, autoritățile din Washington au cerut internarea lui într-un centru securizat, în baza statutului de prădător sexual violent.

În timpul evaluărilor psihologice, Gaff a recunoscut că a făcut apeluri telefonice obscene și a comis agresiuni sexuale, inclusiv șase violuri. În 1998, o curte de apel a confirmat decizia potrivit căreia îndeplinea criteriile legale pentru internarea civilă.

Un psiholog care a depus mărturie în numele statului l-a diagnosticat cu sadism sexual și a concluzionat că prezenta riscul de a comite noi infracțiuni. Un expert al apărării a susținut, în schimb, că Gaff ar putea locui în comunitate în condiții de supraveghere.

A fost eliberat necondiționat în 2018

În 2005, evaluatorii statului au decis că Gaff nu mai avea nevoie de regim de maximă securitate. Un an mai târziu, a fost transferat din centrul special de detenție de pe insula McNeil într-un centru de tranziție securizat din Seattle.

Acordul impunea monitorizare GPS și supraveghere de fiecare dată când părăsea centrul. Gaff a rămas sub sistemul de internare civilă până în septembrie 2018, când o instanță a respins cererea privind menținerea statutului său de prădător sexual violent și l-a eliberat necondiționat.

Ulterior, a locuit în Olympia sub numele „Sam Wise Price”.

Psihologul criminalist Katherine Ramsland, care nu este implicată în acest caz, a declarat pentru Fox News Digital că ignorarea mărturisirilor unui prădător sexual poate avea consecințe periculoase.

„Din punct de vedere psihologic, dacă ar fi mărturisit, dar ar fi descoperit că nu există nicio consecință, probabil s-ar fi simțit încurajat să repete faptele”, a spus aceasta.

Anchetatorii caută posibile alte victime

Poliția din Everett verifică acum alte omoruri nerezolvate, agresiuni sexuale și dosare vechi pentru a stabili dacă există legături cu Gaff.

„Este o anchetă în desfășurare. Cred cu tărie că există și alte victime”, a declarat detectivul Susan Logothetti, întrebată dacă polițiștii au verificat și alte cazuri după ce Gaff a recunoscut mai multe violuri în timpul evaluărilor psihologice.

Logothetti a mai spus că Gaff le-ar fi povestit evaluatorilor că obișnuia să modifice detaliile mărturisirilor sale, fără să dezvăluie prea multe.

„A spus că i se părea amuzant să schimbe detalii în mărturisirile sale, lucru pe care echipa sa de tratament nu l-a observat de-a lungul anilor”, a adăugat detectivul.

Anchetatorii au comparat informațiile oferite de Gaff cu detalii din dosare nerezolvate din Washington și din alte state. Până în prezent, nu au identificat alte victime sau infracțiuni legate de acesta, după arestarea din 2024 și mărturisirile de vinovăție din 2026.