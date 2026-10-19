Liderul unei secte din Kenya a fost găsit vinovat de 191 de crime. El le cerea părinților să-și înfometeze copiii

Mackenzie le-a ordonat membrilor cultului său să-și înfometeze copiii pentru a-l putea „întâlni pe Iisus”. Doctrina sa spunea că educația era interzisă, iar medicina modernă era „rea”, potrivit BBC.

Alți douăzeci și opt de lideri ai sectei au fost, de asemenea, condamnați pentru crimă. Toți au pledat nevinovați.

Pronunțând sentința în orașul portuar Mombasa, judecătoarea Diana Mochache a declarat că adepții lui Mackenzie îl credeau „purtătorul de cuvânt al lui Isus”.

Unul dintre coacuzații săi a declarat că Mackenzie le-a spus adepților săi că oricine „se opune directivei de a posti trebuie forțat să meargă în rai prin lovituri și picioare”.

Înmormântați în pădure

Înmormântările din pădurea unde se afla cultul erau numite „nunți”. Cei care mureau „erau sărbătoriți ca și cum s-ar fi căsătorit cu Iisus”, a spus judecătorul.

Un martor a declarat că unei femei însărcinate i s-a interzis să-și alăpteze nou-născutul, care a murit 12 zile mai târziu. „I s-a poruncit să postească până la moarte și să-și urmeze copiii”, a spus martorul.

Fostul șef al securității lui Mackenzie, Enos Amanya Ngala, a fost inițial acuzat, dar apoi a încheiat o înțelegere de recunoaștere a vinovăției și a devenit martor al acuzării.

Acuzații de terorism și radicalizare

Mackenzie și alți lideri ai cultului se confruntă, de asemenea, cu o serie de alte procese, inclusiv pentru terorism, radicalizare și refuzul educației copiilor.

Dar aceasta este prima dată când pastorul se confruntă cu un verdict pentru cele mai grave acuzații de crimă. Sentința sa urmează să fie pronunțată pe 6 noiembrie.

El a fost arestat în 2023, după descoperirea a peste 400 de cadavre în morminte puțin adânci în pădurea Shakahola, lângă coasta Kenyei, unde Mackenzie își condusese adepții din întreaga țară.