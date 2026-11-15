Scandal pe străzile din București după meciul de pe Arena Națională provocat de suporterii polonezi

Mesajul Ministerului Afacerilor Interne a fost transmis duminică pe Facebook. Incidentele în care au fost implicați suporterii polonezi au avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică.

„Violența a cerut intervenție. Structurile MAI au acționat. Un meci de fotbal trebuie să însemne pasiune, emoție și rivalitate sportivă. Nu violență! Mulțumim tuturor celor care au ales fair-play-ul, au respectat regulile și au demonstrat că îți poți susține echipa cu pasiune, dar și cu respect față de ceilalți. Mulțumim colegilor noștri pentru profesionalismul, fermitatea și echilibrul de care au dat dovadă în îndeplinirea misiunii. Rivalitatea face parte din sport. Violența nu”, au transmis reprezentanții MAI.

Peste o sută de suporteri la audieri

Potrivit anchetatorilor, 105 persoane au fost duse la audieri.

„Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București informează că, pe timpul desfășurării meciului de fotbal dintre România și Polonia, au fost înregistrate incidente între suporterii echipei oaspete și forțele de ordine, la momentul defluirii acestora. Tensiunile au fost generate de nemulțumirea suporterilor polonezi cu privire la timpul de așteptare pentru părăsirea zonei stadionului. În acest context, unii dintre aceștia au folosit un extinctor și au aruncat cu garduri metalice către efectivele de jandarmi. Pentru gestionarea situației și protejarea persoanelor prezente, jandarmii au utilizat materialele din dotare, respectiv substanțe iritant-lacrimogene”, au explicat reprezentanții Jandarmeriei.

Explicațiile Jandarmeriei

Zeci de persoane ar putea fi cercetate în diferite dosare legate de violență și tulburarea ordinii publice. Alte zeci au plecat de la secțiile de Poliție fără să fie sancționate.

„În urma verificărilor efectuate, situația măsurilor dispuse este următoarea:

-74 de persoane sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 32 din Legea nr. 4/2004, constând în opunerea cu violență față de personalul de ordine și siguranță sau față de forțele de ordine ori împiedicarea acestora de a-și exercita atribuțiile specifice în contextul desfășurării unei competiții sau al unui joc sportiv;-O persoană este cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 37 alin. (2) din Legea nr. 126/1995, privind deținerea și folosirea fără drept a articolelor pirotehnice;-25 de persoane nu au făcut obiectul unor măsuri legale, în urma verificărilor efectuate”, a transmis Jandarmeria Română.

Anchetatorii fac în continuare cercetări și analizează imaginile de pe camerele stradale.