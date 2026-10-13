Nicușor Dan, după modificarea legislației din Ucraina: Vom lucra pentru ca elevii români să învețe în limba maternă și la liceu

Șeful statului spune că Bucureștiul va continua discuțiile cu Kievul pentru ca elevii români din Ucraina să poată studia în limba maternă inclusiv la nivel liceal.

Nicușor Dan: Noile prevederi consolidează cadrul legal

Președintele României a transmis, într-un mesaj publicat marți pe Facebook, că noile prevederi adoptate de Ucraina reprezintă un pas înainte în ceea ce privește drepturile educaționale ale minorităților.

„Salut promulgarea de către președintele Volodimir Zelenski a modificărilor legislative privind dreptul minorităților naționale la educație în limba maternă”, a afirmat Nicușor Dan.

Potrivit șefului statului, schimbările consolidează cadrul juridic pentru educația în limbile minorităților care sunt recunoscute drept limbi oficiale ale Uniunii Europene, alături de folosirea limbii ucrainene.

Nicușor Dan a legat această decizie și de parcursul european al țării vecine. „Considerăm că, în acest fel, Ucraina își consolidează poziția de candidat la integrarea în Uniunea Europeană, un proces pe care România îl sprijină ferm”, a transmis președintele.

Limba maternă, folosită și în afara orelor

Una dintre schimbările evidențiate de președintele României privește posibilitatea utilizării limbii materne în școli și în alte împrejurări decât în timpul orelor de curs.

„Noile dispoziții legale clarifică faptul că limba maternă poate fi folosită în toate circumstanțele, nu doar în timpul orelor”, a precizat Nicușor Dan.

Bucureștiul intenționează să urmărească însă și modul în care noile prevederi vor fi aplicate în practică. Președintele a anunțat continuarea colaborării atât cu reprezentanții comunității românești, cât și cu autoritățile de la Kiev.

Obiectivul României este ca elevii români să beneficieze efectiv de posibilitatea de a studia în limba maternă, inclusiv în ciclul liceal.

„Este vorba despre păstrarea identității”

Nicușor Dan a subliniat că problema educației în limba română are implicații directe pentru comunitățile istorice din Ucraina și nu trebuie tratată exclusiv ca o temă legislativă sau diplomatică.

„Pentru etnicii români din Ucraina și pentru familiile lor, această chestiune nu este una abstractă. Este vorba despre limba în care copiii învață, despre păstrarea identității și despre transmiterea unei moșteniri culturale de generații”, a transmis președintele.

Șeful statului a precizat că dialogul cu Ucraina va continua și a reiterat importanța pe care Bucureștiul o acordă comunităților românești din afara granițelor.

„România își promovează activ interesele, între care drepturile românilor de pretutindeni ocupă un rol preeminent”, a mai afirmat Nicușor Dan.