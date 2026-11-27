Nicușor Dan, președintele României, a avut vineri o primă reacție de la Bruxelles, legat de dosarul de pe masa Parchetului General în care George Simion, președintele AUR, are calitatea de inculpat.

Simion l-a acuzat, de la ușa parchetului, pe Nicușor Dan, spunând că dosarul în care este acuzat liderul AUR este unul politic, iar șeful statului ar fi intervenit.

„Eu am spus asta de mai multe ori și cer să fiu cât de obiectiv pot. În momentul în care faci o afirmație, trebuie să o probezi. Și în momentul în care cineva face la rând afirmații neprobate, persoana respectivă, indiferent de poziția lui în stat, în societate, nu trebuie să fie luat în serios”, a răspuns președintele României.

Nicușor Dan: Nu mai am ce să interacționez

Nicușor Dan a transmis și un îndemn. Șeful statului spune că informația este importantă, iar, dacă informațiile transmise de un lider politic nu sunt justificate, acestea nu mai ajung să fie credibile.

„Sunt în contact cu oamenii, obțin informații, opinii de la ei, față de cineva care de o dată, de două, de trei ori îmi spune niște blufuri care nu se confirmă, nu mai prea am ce să interacționez.

Și cred că și societatea ar trebui să facă la fel. Trăim într-o lume complexă în care informația este esențială și trebuie să dăm credit celor care, când spun lucruri, se și întâmplă. Asta este evaluarea mea”, a mai precizat președintele României.

Ce acuzații a primit Simion

În fața Parchetului General au fost prezenți joi sute de susținători AUR. Toți îl așteptau pe președintele partidului, care urma să le spună pentru ce este acuzat.

„Cred că apele s-au împărțit în societatea românească. Opinia mea – în acest dosar se încearcă îngenuncherea AUR. Nicușor Dan a spus ce intenții are și de cine se teme în 2028”, a declarat George Simion, la ieșirea din parchet.

Parchetul General anunța, câteva ore mai târziu, că președintele AUR este acuzat de instigare publică.