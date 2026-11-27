Președintele României, Nicușor Dan, se află la Bruxelles, pentru a participa la Consiliul European. Dan a organizat o conferință de presă în care s-a întâlnit cu jurnaliștii români. Printre altele, președintele a fost întrebat dacă a discutat cu reprezentanții Guvernului despre o posibilă majorare a pensiilor și salariilor românilor începând din 2027.

„Tot ce știu este că toată lumea vrea ca bugetul național din 2027 să fie votat în 2026, în luna decembrie”, a răspuns președintele.

Șeful statului a adăugat că ministrul Finanțelor a comunicat tuturor ordonatorilor de credite solicitarea de a trece în sistemul informatic așteptările pe care le au privitoare la bugetul viitor.

„Ca de fiecare dată, oamenii vor mai mult decât se poate”, a spus Nicușor Dan, referindu-se la conducătorii de instituții.

„Dezbaterea abia începe (…) este mult prea devreme pentru a putea să previzionăm”, a precizat președintele.

Guvernul a promis mărirea pensiilor

Mai mulți reprezentanți ai Guvernului, inclusiv premierul Luca Niculescu și ministrul Muncii, Florin Manole, au spus că pensiile ar putea fi majorate începând cu 1 ianuarie 2027, după doi ani de înghețare.

Procentul exact al creșterii nu a fost încă decis și depinde de modul în care va fi realizat bugetul din 2027. În spațiul public s-a vehiculat o indexare estimată la 7,3% plecând de la formula legală.

Majorarea pusă sub semnul întrebării de ministrul Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat că majorarea pensiilor și a salariilor în 2027 ar putea fi blocată de depășirea pragului legal al datoriei publice de 60% din PIB. El a prezentat o notă de informare în cadrul Guvernului.

Legea responsabilității fiscal-bugetare interzice creșterea cheltuielilor cu asistența socială și salariile bugetarilor în perioada în care datoria publică este mai mare de 60% din PIB.