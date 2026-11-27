Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, după reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii” și după reuniunea extraordinară a Consiliul European, că statele membre ale grupului au o poziție fermă în negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene.

Șeful statului a susținut că bugetul propus nu este suficient de ambițios pentru rolul pe care Europa vrea să îl aibă la nivel global, dar a recunoscut că există „presiuni din fiecare dintre țări pentru reducerea cheltuielilor”.

Nicușor Dan a participat joi, 26 noiembrie, la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, pe care a prezidat-o împreună cu Giorgia Meloni, președinta Consiliului de Miniștri al Italiei. În cadrul discuțiilor, cele 17 state membre au stabilit o poziție comună de negociere, pe care au transmis-o în scris președintelui Consiliului European, Antonio Costa, în rolul său de mediator.

Întrebat care este poziția grupului „Prietenii Coeziunii” și cât de mult ar afecta o reducere bugetară interesele statelor membre, Nicușor Dan a spus că reprezentanții au stabilit că bugetul european propus „nu este suficient de ambițios față de rolul pe care Europa și-l dorește în piața globală”.

„Discuția de ieri s-a concentrat pe chestiunea asta, cu mai multe variante de cifre. Poziția noastră a fost fermă și, între ședința de dimineață și ședințele de după-amiază, echipele noastre au formulat, în numele celor 17 state, o poziție de negociere cu care ne-am dus în scris la președintele Consiliului, ca mediator”, a explicat președintele.

„Poziția noastră este că deja acest buget european nu este suficient de ambițios față de confruntările și rolul pe care Europa și-l dorește în piața globală, în lumea globală. Dar, bineînțeles, că este un proces de negociere în care fiecare lider își reprezintă propria societate care i-a dat mandatul. Există presiuni din fiecare dintre țări pentru reducerea cheltuielilor, atât la nivel național, cât și la nivel european. Este un proces de negociere în care, în mod legitim, fiecare dintre țări își urmărește interesul și sperăm toți împreună interesul european”, a declarat Nicușor Dan.

Ce concesii au acceptat statele din grupul Prietenii Coeziunii

Președintele a fost întrebat și ce concesii sunt dispuse să facă cele 17 state membre ale grupului în următoarele negocieri, pentru a se ajunge la un acord privind viitorul buget european.

Totodată, șeful statului a fost chestionat și cât de mari sunt șansele ca liderii europeni să ajungă la o înțelegere în luna decembrie, în condițiile în care pozițiile statelor rămân diferite.

Potrivit președintelui, grupul a acceptat deja unele compromisuri în cadrul negocierilor. Printre acestea se numără renunțarea la ideea ca Politica Agricolă Comună să rămână separată de politica de coeziune, dar și acceptarea reducerii numărului de capitole din buget.

„Au fost niște concesii pe care statele Prietenii Coeziunii le-au făcut. De exemplu, ne-am fi dorit, ca politică, nu ieri, ci în decursul acestui proces, ne-am fi dorit ca Politica Agricolă Comună să rămână separată de capitolul de Coeziune. Este o concesie. Tot reducerea numărului de capitole, așa-numita modernizare a bugetului, de asemenea, e o concesie. Pe chestiuni tehnice au fost făcute concesii reciproce”, a afirmat șeful statului.

„Suntem exact în aceeași etapă a procesului de negociere ca acum șase ani, ca acum 14 ani, nu e absolut nimic…”, a mai declarat președintele.