Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu preluat parțial de Clash Report pe Telegram. Alice Weidel a explicat de ce copiii adoptați de ea și de soția ei merg la școală în Elveția.

„Soția mea este elvețiancă, iar ea insistă ca ai noștri copii noștri să meargă la școală în Elveția, deoarece se așteaptă ca ei să fie victime ale unor represalii într-o școală germană, pur și simplu pentru că sunt copiii lui Alice Weidel. Ea vrea să țină această problemă politică complet departe de copiii noștri, și eu am fost de acord cu asta”, a declarat lidera partidului AfD, Alice Weidel.

Ea a mai spus ce crede despre bărbați și cum a cunoscut-o pe actuala soție.

„De altfel, găsesc bărbații atractivi. Găsesc atractive femeile, găsesc atractivi și bărbații. Cred că momentul decisiv a venit la universitate. Era o femeie extraordinară, incredibil de frumoasă, practic întreaga universitate era atrasă de ea. Am realizat că-mi place foarte mult și ea a simțit la fel”, a mai spus șefa AfD.

Cine este Alice Weidel

Alice Weidel este căsătorită cu o regizoare născută în Sri Lanka. Cuplul trăiește în Elveția și a înfiat doi copii.

În public, Weidel se prezintă drept o conservatoare liberală. Totuși, ea susține măsuri radicale, precum repatrierea pe scară largă a străinilor din Germania.

Partidul AfD se află în fruntea sondajelor la nivel național. Conform datelor INSA din 21 noiembrie, acesta este creditat cu 28%, în timp ce alianța CDU/CSU are 19%. Și alte sondaje îi oferă un scor asemănător care i-ar permite să ajungă la guvernare după alegeri.