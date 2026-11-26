Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a criticat joi, într-un mesaj pe Facebook, comentariile făcute de lidera AfD, Alice Weidel, care a spus că familii din România și Bulgaria beneficiază excesiv de prestațiile sociale germane.

El a subliniat că românii nu sunt imigranți, ci cetățeni ai Uniunii Europene cu drepturi depline.

„Doamna Weidel, e a doua oară în câteva săptămâni când vă legați de români. Haideți să repetăm: Românii din Germania nu sunt imigranți. Sunt cetățeni europeni, din 1 ianuarie 2007. Iar din 2014, după șapte ani de restricții impuse chiar de Germania, au exact același drept de a munci acolo ca orice cetățean al Uniunii. Nu l-au cerut cu mâna întinsă. Îl au prin tratat, la fel ca dumneavoastră”, a spus Popescu în mesajul publicat pe Facebook.

Europarlamentarul PNL a mai precizat că peste 500.000 de români lucrează legal în Germania și că din taxele pe care ei le dau sunt plătite, implicit, și salariile parlamentarilor germani, inclusiv al liderei AfD.

„Statul german spune ca 531.150 de români lucrează legal în Germania, cu toate contribuțiile plătite: pensie, sănătate, șomaj. Lucrează în spitale, pe șantiere, în fabrici, în depozite. Din impozitele lor se plătesc și salariile deputaților din Bundestag. Inclusiv al dumneavoastră. Știu, dumneavoastră sunteți cu lozincile, nu cu datele. Așa funcționează extremiștii, oriunde s-ar afla: lozinci în loc de date, generalizări în loc de fapte. Îi cunoaștem bine, avem și noi extremiștii noștri”, a afirmat el.

Virgil Popescu a anunțat că el și colegii din delegația PNL au cerut o poziție publică față de aceste atacuri.

„Am cerut deja în scris Comisiei Europene, împreună cu colegii din delegația PNL, să-i apere pe românii din Germania și familiile lor. Am cerut o poziție publică față de aceste atacuri, verificarea respectării regulilor europene în Germania și protejarea liberei circulații. Pentru că așa îi aperi pe români: prin demersuri concrete, nu prin lozinci mincinoase”, a spus el.

În finalul mesajului, Virgil Popescu a făcut o trimitere la situația liderei AfD, a cărei familii se află în Elveția.

„Acum, să vă aplicăm propria logică. Familia dumneavoastră locuiește din 2019 în Einsiedeln, în Elveția. Aveți reședință acolo datorită acordului de liberă circulație dintre Uniunea Europeană și Elveția, adică exact libertatea pe care vreți s-o luați românilor. După definiția dumneavoastră, sunteți și dumneavoastră imigrantă”, a conchis acesta.

Alice Weidel, un nou atac la românilor aflați în Germania

Reacția europarlamentarului PNL vine după ce miercuri, lidera partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a lansat noi acuzații care îi vizează pe români și bulgari, într-un discurs susținut în Bundestag.

Concret, ea a susținut că familii din cele două țări beneficiază de sume importante din sistemul social german, fără să prezinte dovezi concrete pentru această generalizare.

„În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc regește din ajutoarele venite din Germania”, a spus Weidel, prezentând situația drept un exemplu al presupuselor deficiențe ale sistemului german de protecție socială.

Declarațiile din Bundestag vin la mai puțin de o lună după un alt mesaj controversat al lui Alice Weidel.

Pe 28 octombrie, politiciana a scris pe platforma X că „tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social”, referindu-se la alocații, ajutoare pentru asigurarea venitului minim și servicii medicale.