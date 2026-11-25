Eurodeputatul solicită o reacție oficială a Bruxellesului și măsuri pentru combaterea discriminării cetățenilor europeni.

Demersul vine după discursul susținut de Alice Weidel în Bundestag, în care aceasta a acuzat familii din România și Bulgaria că beneficiază excesiv de prestațiile sociale germane și a cerut înăsprirea politicilor privind imigrația.

Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, Victor Negrescu a criticat declarațiile liderei formațiunii Alternativa pentru Germania (AfD), susținând că românii nu trebuie transformați în ținte ale discursului politic extremist.



Negrescu: „Românii din Germania nu sunt cetățeni europeni de mâna a doua!”

Vicepreședintele Parlamentului European consideră că afirmațiile repetate ale liderei AfD riscă să stigmatizeze comunitățile română și bulgară din Germania.

„Românii din Germania nu sunt cetățeni europeni de mâna a doua! Nu voi tolera ca aceștia să fie transformați în ținte ale discursului extremist”, a transmis Victor Negrescu.

Eurodeputatul a amintit că a reacționat și la declarații anterioare ale lui Alice Weidel, împreună cu europarlamentarul german René Repasi.

„După ce am reacționat, în urmă cu câteva săptămâni, alături de colegul meu german, eurodeputatul René Repasi, am decis să fac noi demersuri instituționale”, a explicat Negrescu.

Scrisoare către comisarii europeni și interpelare parlamentară

Victor Negrescu a precizat că a transmis o scrisoare oficială comisarilor europeni responsabili pentru egalitate și justiție și că a depus o interpelare parlamentară.

Prin aceste demersuri, solicită Comisiei Europene să adopte o poziție publică împotriva stigmatizării românilor și bulgarilor și să urmărească măsurile luate de autoritățile germane pentru prevenirea discriminării.

O altă solicitare vizează asigurarea de sprijin și consiliere în limba română pentru cetățenii care se confruntă cu situații discriminatorii.

Eurodeputatul cere, totodată, reafirmarea drepturilor garantate de legislația Uniunii Europene, inclusiv în cazul familiilor ai căror membri locuiesc în state membre diferite.

„Românii muncesc, plătesc taxe și contribuie la prosperitatea Germaniei”

Vicepreședintele Parlamentului European a subliniat că libertatea de circulație și egalitatea de tratament reprezintă drepturi fundamentale ale cetățenilor Uniunii Europene.

„La aproape 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, este inadmisibil să fim nevoiți să apărăm drepturi fundamentale care nu ar trebui să mai fie puse sub semnul întrebării”, a afirmat Negrescu.

Acesta a respins ideea că românii stabiliți în Germania ar solicita un tratament preferențial.

„Românii muncesc, plătesc taxe și contribuie la prosperitatea Germaniei și a întregii Europe. Nu cer privilegii. Au dreptul la respect și la egalitate de tratament”, a transmis eurodeputatul.

Un nou episod al controversei provocate de Alice Weidel

În discursul de miercuri din Parlamentul german, Alice Weidel a susținut că plățile pentru copiii care locuiesc în afara Germaniei au crescut semnificativ și a făcut afirmații generalizatoare despre familiile din România și Bulgaria care primesc ajutoare din partea statului german.

Declarațiile sale se înscriu într-o serie de intervenții critice la adresa imigrației și a sistemului de prestații sociale, teme frecvent abordate de lidera AfD.

În acest context, Victor Negrescu a anunțat că va continua demersurile instituționale pentru protejarea cetățenilor români.

„Voi continua să apăr drepturile românilor, oriunde s-ar afla, folosind toate instrumentele instituționale de care dispun”, a transmis vicepreședintele Parlamentului European.