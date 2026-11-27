Președintele Nicușor Dan a vorbit vineri în conferința de presă pe care a susținut-o la Bruxelles despre refuzul unora dintre cei care au fost invitați să participe la recepția de la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale a României de a participa la eveniment. Într-un răspuns foarte scurt pe acestă temă, șeful statului a precizat că este vorba despre un moment solemn ce nu trebuie trivializat și că este alegerea fiecăruia dacă onorează sau nu, invitația.

„Cine vrea vine, cine nu vrea nu vine, că există o demnitate, o solemnitate a acestui moment, nu cred că trebuie să-l trivializăm. Eu și colegii mei am considerat că niște oameni ar fi bine să fie acolo, dacă dumnealor nu consideră, foarte bine”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Despre boicotul recepției oficiale de la Cotroceni se vorbește după ce unii dintre invitați, printre care, Andrei Roșu, fostul solist al formației Gaz pe Foc au anunțat că refuză invitația președintelui României, Nicușor Dan, la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Naționale. Acesta l-a criticat pe șeful statului pentru schimbare de direcție, acuzându-l că: „nu mai reprezintă valorile și principiile pentru care i-am acordat votul”.

Andrei Roșu a precizat că decizia sa nu vizează instituția prezidențială în sine, pe care o respectă, ci pe Nicușor Dan, care s-a îndepărtat de promisiunile făcute în campanie.