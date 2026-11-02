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Mai puține sarcini administrative în școli. Noul ministru al Educației: „Vom elimina sau simplifica ce nu are rost”

Ministrul Educației, Sorin Costreie, anunță că un studiu aflat în desfășurare va identifica sarcinile administrative care îngreunează activitatea profesorilor. Rezultatele sunt așteptate la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor.
Mai puține sarcini administrative în școli. Noul ministru al Educației: „Vom elimina sau simplifica ce nu are rost”
Sorin Costreie, ministrul Educației/sursa foto: Facebook Sorin Costreie
Maria Miron
02 nov. 2026, 20:11, Știrile zilei
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Ministerul Educației încearcă să stabilească de unde provin numeroasele documente pe care profesorii și directorii de școli trebuie să le întocmească și care dintre acestea ar putea fi eliminate. Analiza este realizată de Institutul de Științe ale Educației, a anunțat luni ministrul Sorin Costreie.

„Avem în desfășurare un studiu dedicat acestui subiect, îl realizează Institutul de Științe ale Educației și pornește de la întrebarea De unde vine încărcarea?”, a scris ministrul. „De unde vin toate hârtiile de făcut în școli?”

Birocrația din școli: ministerul caută cauzele

Costreie recunoaște că autoritățile nu cunosc încă exact cauzele birocrației din școli și încearcă să afle dacă documentele suplimentare sunt cerute de minister, inspectorate sau alte instituții ori dacă sunt rezultatul unor proceduri și obiceiuri păstrate de-a lungul timpului.

Sorin Costreie a explicat că studiul urmărește să afle ce sarcini administrative au profesorii, de ce unele dintre acestea le îngreunează activitatea și în ce perioade ale anului au cele mai multe documente de întocmit.

„Cred că este întrebarea cu care trebuie să începem, pentru că, sincer, nu știm încă exact de unde vine încărcarea: din metodologiile care vin de la minister, din cerințele inspectoratelor, ale altor instituții, din procedurile din școli sau din obiceiuri care s-au adăugat în timp?”, a explicat ministrul.

Sondaj în 180 de școli

Costreie a precizat că, până acum, au fost organizate discuții cu profesori și interviuri cu directori de școli. În etapa următoare, profesorii și directorii din 180 de unități de învățământ vor răspunde la un sondaj despre sarcinile administrative. Vor fi consultați, de asemenea, inspectorii școlari.

„Mă bucur să căutăm răspunsuri împreună cu cei care știu cel mai bine: profesorii, directorii, inspectorii”, a transmis ministrul tehnnocrat.

Potrivit acestuia, rezultatele studiului vor ajuta la identificarea documentelor care ar putea fi eliminate sau simplificate, astfel încât profesorii să aibă mai mult timp pentru elevi.

„Fiecare hârtie în plus ia din timpul de care un profesor are nevoie pentru copii”

Ministrul consideră că documentele administrative consumă timp pe care profesorii l-ar putea dedica elevilor și pregătirii activităților didactice.

„M-am întrebat mereu cum ar arăta o școală cu mai puține hârtii. Probabil că nu vom renunța la toate documentele, dar fiecare hârtie în plus ia din timpul de care un profesor are nevoie pentru copii și pentru propria reflecție. Și un profesor care nu mai are timp să gândească nu-i poate învăța pe elevi să gândească”, a transmis Costreie.

Ministrul a precizat că rezultatele studiului vor fi publicate și vor sta la baza unor măsuri de reducere a birocrației.

„Rezultatele vor fi făcute publice, iar pe baza lor vom elimina sau simplifica ce nu are rost. Estimarea este că la sfârșitul acestui an calendaristic – începutul anului viitor vom avea rezultatele studiului”.

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