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CNAS scoate la concurs 16 posturi de directori generali ai caselor de sănătate. Ce județe sunt vizate și când au loc examenele

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) organizează concursuri pentru ocuparea a 16 posturi vacante de director general la casele de asigurări de sănătate din 15 județe și la instituția care gestionează asigurările de sănătate pentru personalul din apărare, ordine publică și siguranță națională. Proba scrisă va avea loc pe 18 noiembrie 2026, potrivit unui anunț transmis de instituție.
CNAS scoate la concurs 16 posturi de directori generali ai caselor de sănătate. Ce județe sunt vizate și când au loc examenele
Marius Vale
14 oct. 2026, 07:30, Știrile zilei
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Concursurile vizează funcțiile de conducere ale caselor de asigurări de sănătate din județele Bacău, Călărași, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava și Timiș.

De asemenea, va fi organizat concurs pentru ocuparea funcției de director general al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (CAS AOPSNAJ).

Când vor avea loc probele

Potrivit anunțului CNAS, proba scrisă va avea loc pe 18 noiembrie 2026, începând cu ora 10:00, la Academia de Studii Economice din București, în clădirea Ion Angelescu, situată în Piața Romană nr. 6.

Candidații care promovează proba scrisă și îndeplinesc condițiile pentru etapa următoare vor susține un interviu.

Acesta este programat pentru 23 noiembrie 2026, la sediul central al CNAS din București, Calea Călărașilor nr. 248, sector 3.

Unde pot fi consultate condițiile de participare

Condițiile de participare, documentele necesare înscrierii și bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul CNAS, la sediile caselor de asigurări de sănătate vizate și pe paginile de internet ale acestora.

Pentru informații suplimentare, candidații pot contacta Direcția Managementul Resurselor Umane, Politici Salariale, Relații cu Asigurații, Presă și Purtător de Cuvânt, la numărul de telefon 0372.309.240.

Persoana de contact desemnată este Nicoleta Badiu, consilier grad profesional superior, care poate fi contactată și la adresa de e-mail [email protected].

Anunțul complet

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu sediul în București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S 19, sector 3, organizează concurs- probă scrisă, în data de 18 noiembrie 2026, ora 10⁰⁰, pentru ocuparea posturilor vacante de Director General la CAS Bacău, CAS Călărași, CAS Covasna, CAS Dolj, CAS Galați, CAS Giurgiu, CAS Ialomița, CAS Ilfov, CAS Mehedinți, CAS Neamț, CAS Olt, CAS Prahova, CAS Sibiu, CAS Suceava, CAS Timiș, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

Proba scrisă se va desfășura în data de 18.11.2026, începând cu ora 10⁰⁰ la sediul Academiei de Studii Economice București, din Piața Romana nr.6 (Clădirea Ion Angelescu), iar interviul se va desfășura în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv în data de 23.11.2026 la sediul CNAS din București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S 19, sector 3.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii și bibliografia de concurs se pot obține la sediul CNAS, respectiv la sediul caselor de asigurări de sănătate unde acestea sunt afișate, pe pagina de internet a CNAS, respectiv a caselor de asigurări de sănătate menționate precum și la Direcția Managementul Resurselor Umane, Politici Salariale, Relații cu Asigurații, Presă și Purtător de Cuvânt, telefon 0372.309.240. Persoana de contact este doamnei Nicoleta BADIU, consilier grad profesional superior, DMRUPSRAPPC, adresa de email [email protected].”

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