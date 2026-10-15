Rezultate finale după contestații la concursul pentru directori de școli: 4.619 candidați merg mai departe

La proba de competențe s-au prezentat 6.684 de candidați, iar 4.619 dintre aceștia au obținut cel puțin nota 6, pragul necesar pentru promovare. În consecință, 2.065 de candidați nu au reușit să treacă de această etapă.

Rezultatele s-au modificat foarte puțin după soluționarea celor 355 de contestații. Pentru 347 dintre lucrările reevaluate, nota inițială a fost menținută.

Doar opt candidați au primit o notă diferită: în cinci cazuri, punctajul a crescut cu 0,5 puncte, iar în alte trei a scăzut cu aceeași valoare.

Contestațiile au făcut însă diferența pentru patru candidați care primiseră inițial nota 5,50. După reevaluare, aceștia au obținut 6,00 și au dobândit astfel dreptul de a participa la etapele următoare.

Niciuna dintre cele trei scăderi de notă nu a dus la pierderea statutului de candidat promovat, precizează Ministerul Educației.

În urma contestațiilor, numărul celor care au trecut proba a crescut de la 4.615 la 4.619, iar rata de promovare a urcat ușor, de la 69,05% la 69,11%.

Peste 2.800 de candidați au luat cel puțin nota 7

Datele Ministerului Educației arată că 2.838 dintre candidații prezenți au obținut cel puțin nota 7, numărul rămânând neschimbat după contestații. Media tuturor notelor a fost de 6,45.

Nota de la proba de competențe are însă doar rol eliminatoriu și nu va fi luată în calcul la stabilirea mediei finale a concursului.

Următoarea probă are loc pe 20 octombrie

Pentru cei 4.619 candidați rămași în concurs urmează proba scrisă de management și legislație școlară, programată pentru 20 octombrie.

Ulterior, între 21 octombrie și 4 noiembrie vor fi evaluate proiectele manageriale, iar interviurile sunt programate în perioada 12-27 noiembrie.

Rezultatele finale ale concursului național pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar urmează să fie afișate pe 9 decembrie 2026.

Rezultatele finale ale probei de competențe pot fi consultate la sediile inspectoratelor școlare județene și la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.