Italia a testat primul autobuz care se conduce singur. Ce s-a întâmplat după 1.280 de kilometri prin oraș

Torino este primul oraș din Italia care a testat un autobuz fără șofer pe drum public, între lunile octombrie 2025 și martie 2026.

Microbuzul electric, cu opt locuri, a parcurs 1.280 de kilometri pe un traseu din oraș și a transportat circa o mie de pasageri, fără niciun accident.

La bord a stat însă permanent un operator de siguranță, care a fost nevoit să preia controlul de 640 de ori, iar vehiculul a frânat brusc de 471 de ori.

Aproape nouă din zece pasageri au fost mulțumiți, dar unul din patru consideră că un om la bord rămâne necesar.

Specialiștii văd viitorul acestor vehicule în curse mici, la cerere, care să lege cartierele de gări și stațiile de metrou.