Alți 55 de cetățeni au fost răniți în atac, între care și doi salvatori, potrivit lui Oleksandr Hanzha, șeful Administrației Militare din Dnipropetrovsk.

„Două persoane au murit, iar 55 au fost rănite. Printre cei decedați și răniți se află și un copil. Inamicul a atacat de aproape 10 ori cinci raioane cu drone și rachete”, a declarat oficialul.

Potrivit acestuia, în Kryvyi Rih au fost distruse blocuri de locuințe, un restaurant, un spital, infrastructură, garaje și mașini.

„Au murit un băiat de 7 ani și o femeie de 20 de ani. 52 de persoane au fost rănite. 25 de persoane au fost internate în stare gravă. Printre acestea se află băieți de 4, 11, 16 și 17 ani, precum și o fetiță de 9 ani. O fetiță de 3 ani a fost transportată la spital în stare moderată”, a declarat Oleksandr Hanzha, într-o actualizare publicată pe Telegram, sâmbătă dimineață.

Horrific strikes on Kryvyi Rih tonight‼️An ambulance worker and a child are dead, with rescuers and police officers among the injured. ​russians hit a restaurant in the city center with a missile while families with children, staff, and an ambulance crew responding to an emergency call were inside. ​Minutes later, as rescuers and police were evacuating civilians, the russians launched a double-tap strike. Tragically, a female paramedic and a 7-year-old boy were killed, and dozens more, including children, were injured. — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 20, 2026

În momentul atacului, băiețelul de 7 ani a fost dus în stare gravă la spital, acolo unde a și murit pe parcursul serii, potrivit Ukrainska Pravda.

Dintre echipajele de urgență care au intervenit, o femeie ce era paramedic, cu vârsta de 20 de ani, a murit. Colegii săi au încercat s-o ducă la spital, dar nu au mai putut-o salva.

Potrivit Președintelui Consiliului regional din Dnipropetrovsk, Mykola Lukashuk, atacul cu rachete balistice a fost lansat deasupra centrului orașului. Acesta a precizat că zona țintită este destul de aglomerată.

Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat cu privire la o amenințare cu rachete balistice asupra orașului Kryvyi Rih.

Rusia a atacat, de asemenea, raionul Dnipro, unde o casă a luat foc în comunitatea Obukhivka.

Trei persoane au fost rănite: un bărbat în vârstă de 77 de ani și două femei în vârstă de 61 și, respectiv, 75 de ani.