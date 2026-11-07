Atac rusesc cu rachete nord-coreene asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Zelenski cere mai multe interceptoare

Forțele ruse au lansat rachete nord-coreene asupra unei instalații energetice „esențiale” din Ucraina, în cursul nopții, a anunțat sâmbătă Volodimir Zelenski, care a cerut din nou aliaților să accelereze livrările de rachete interceptoare pentru apărarea antiaeriană, potrivit Euronews.

„Evaluările tehnice sunt în desfășurare la locurile lovite de rachetele balistice. Potrivit constatărilor preliminare, la una dintre instalațiile energetice esențiale care au fost avariate, rușii au folosit rachete KN-23, fabricate și furnizate de Coreea de Nord”, a scris Zelenski într-o postare pe rețelele sociale.

Liderul ucrainean a declarat că Rusia a lansat 36 de rachete balistice asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare, dintre care patru au fost doborâte.

Ce sunt rachetele nord-coreene KN-23 folosite de Rusia

KN-23 este o rachetă balistică nord-coreeană cu rază scurtă de acțiune, care poate lovi ținte aflate la o distanță de aproximativ 690 de kilometri, potrivit site-ului Missile Threat al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS).

Se estimează că racheta a fost testată pentru prima dată în mai 2019 și are un aspect asemănător cu cel al rachetei rusești Iskander-M.

Ministerul ucrainean al Apărării a declarat în aprilie că rachetele KN-23 au fost folosite și în atacuri anterioare asupra Ucrainei, adăugând că această armă este „extrem de dificil de contracarat de sistemele de apărare antiaeriană”.

Coreea de Nord ar fi trimis peste 16.000 de militari pentru a sprijini forțele ruse începând din octombrie 2024, precum și muniție. În iunie 2024, președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong-un au semnat un Tratat de parteneriat strategic cuprinzător.

Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice înainte de iarnă

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a declarat că cele mai recente atacuri rusești au vizat infrastructura energetică critică, în contextul în care Moscova intensifică din nou loviturile înaintea lunilor de iarnă.

Rusia a vizat în mod repetat rețeaua electrică a Ucrainei în timpul iernilor de război, într-o campanie menită să slăbească rezistența țării.

„Moscova încearcă în mod deliberat să lase milioane de ucraineni fără electricitate, încălzire și apă, pe măsură ce se apropie iarna”, a scris Sîbiha pe platforma X.

Zelenski a afirmat că atacurile ar putea face parte și dintr-o strategie a Kremlinului de a exercita presiuni suplimentare asupra poziției de negociere a Ucrainei, înaintea discuțiilor trilaterale planificate între Kiev, Moscova și Washington, la Abu Dhabi.

Atacurile din cursul nopții asupra regiunii Kiev au rănit cel puțin șase persoane, inclusiv un copil, și au avariat un pod și mai multe instalații energetice, potrivit autorităților locale și Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că podul Pivnichnyi a fost lovit, în timp ce infrastructura energetică din regiunile Kiev și Jîtomîr a fost, de asemenea, avariată.

„Situația privind alimentarea cu energie a capitalei este extrem de dificilă. În consecință, există întreruperi în sistemele de încălzire și alimentare cu apă ale orașului”, a scris acesta pe Telegram.

Potrivit lui Zelenski, atacurile au vizat o stație electrică de transformare care conectează centralele nucleare de la Rivne și Hmelnițki la Kiev, precum și stații electrice din regiunile Vinița, Jîtomîr, Rivne, Harkov și Dnipro.

O grădiniță a fost, de asemenea, parțial distrusă, a mai precizat președintele ucrainean.