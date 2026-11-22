Rafinăria Petrotel-Lukoil mai are rezerve de țiței pentru cel mult trei zile, arată reprezentanții unității de la Ploiești, deși contractele cu CONPET și Oil Terminal au fost semnate, iar plata în avans a fost efectuată, și asta pentru că pomparea a fost oprită sâmbătă dimineață, fără ca rafinăriei să îi fie comunicată o explicație operațională, susține sindicatul, într-o luare de poziție transmisă în exclusivitate pentru Mediafax duminică dimineață.

La rafinărie a ajuns astfel o cantitate mică de țiței față de necesarul și capacitatea de rafinare, după doar două ore de pompare, în contextul în care în mod normal pot fi transferate în unitate în jur de 10.000 de tone pe zi.

Conducerea tehnică a Rafinăriei Petrotel se declarase p regătită să înceapă procesul de repornire efectivă

Compania preciza atunci că a informat Ministerul Energiei că un transport de țiței este programat să ajungă în Portul Constanța, subliniind că perioada care urma este importantă pentru coordonarea operațională cu Oil Terminal și CONPET pentru ca acest transport să ajungă în siguranță la rafinărie. Cele mai recente informații arată că sosirea acestui transport a fost amânată pentru 24 – 25 noiembrie, din cauze meteorologice la portul de încărcare.

Din informațiile neoficiale ale sindicaliștilor, pomparea materiei prime din depozitele Oil Terminal a fost sistată după o intervenție de la nivelul Ministerului Energiei, acționarul majoritar al celor două companii. Reporterul Mediafax a transmis o solicitare de presă la adresa instituției, înainte de publicare, urmând să fie publicată poziția instituției atunci când va fi comunicată.

Rafinăria Petrotel-Lukoil –

În plus, oficialii Petrotel-Lukoil au precizat pentru Mediafax că au primit, în premieră de la impunerea sancțiunilor americane, o licență generală de activitate

De amintit că situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, respectiv benzină și motorină, a fost prelungită prin hotărâre de Guvern cu trei luni, respectiv de la 1 noiembrie 2026 până la 1 februarie 2027, cu menținerea măsurilor decise anterior, inclusiv mecanismul de diminuare a accizei la motorina standard.

Pomparea a fost oprită după două ore

Rafinăria Petrotel-Lukoil ar putea fi obligată să își oprească producția în numai câteva zile, la scurt timp după finalizarea cu succes a repornirii tehnice, după ce transferul țițeiului de la Oil Terminal Constanța către rafinăria din Ploiești a fost sistat sâmbătă dimineață, au transmis reprezentanții companiei duminică dimineață, în exclusivitate pentru Mediafax.

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanți apropiați operațiunilor rafinăriei, CONPET a început pomparea țițeiului din Oil Terminal la scurt timp după ora 8:00. Operațiunea a fost oprită înainte de ora 10:00, fără ca rafinăriei să îi fie comunicată o explicație operațională sau tehnică.

Potrivit reprezentanților rafinăriei, surse apropiate operațiunii susțin că transferul ar fi fost oprit în urma unei intervenții din cadrul Ministerului Energiei. Reporterul Mediafax a transmis duminică dimineață o solicitare oficială pentru a avea poziția Ministerului Energiei pe acest subiect.

Documentele oficiale publicate pe Bursa de Valori București în cursul acestei săptămâni arată că Petrotel a semnat în cursul acestei săptămâni contractele necesare atât cu Oil Terminal, cât și cu CONPET. Contractul cu Oil Terminal acoperă descărcarea, depozitarea și predarea țițeiului, iar acordul cu CONPET vizează transportul acestuia de la Constanța la rafinărie. Potrivit informațiilor furnizate de rafinărie, factura de avans solicitată de CONPET a fost achitată joi.

Lider sindical: „Fiecare oră de întârziere crește riscul pentru rafinărie, pentru angajați, pentru clienți”

Adrian Negoiță, președintele Sindicatului Salariaților din Petrotel-Lukoil, consideră că situația este extrem de gravă.

„Angajații au reușit să repornească această rafinărie după mai mult de un an de inactivitate. Instalațiile au fost puse treptat în funcțiune, în condiții de siguranță și fără incidente, iar rafinăria produce deja produse petroliere finite care respectă specificațiile de calitate aplicabile. A fost un efort extraordinar al angajaților, inginerilor și contractorilor. Oamenii nu pot înțelege de ce pomparea țițeiului a fost începută și apoi oprită tocmai când rafinăria revenise la funcționarea normală”, a declarat Adrian Negoiță, pentru Mediafax.

Potrivit responsabililor, în acest moment, rafinăria mai dispune de aproximativ 23.000 de tone de țiței, cantitate suficientă pentru menținerea producției timp de cel mult trei zile. Dacă transferul din Oil Terminal nu este reluat, rafinăria ar putea fi obligată să își oprească din nou instalațiile.

„Nu mai vorbim despre o discuție abstractă sau administrativă. În numai câteva zile, producția se poate opri. Fiecare oră de întârziere crește riscul pentru rafinărie, pentru angajați, pentru clienți și pentru toate companiile care depind de activitatea sa”, a avertizat liderul sindical.

Aproximativ 25.000 de tone de țiței aflate în prezent în Oil Terminal trebuie transferate la Ploiești pentru a elibera capacitatea de depozitare necesară următorului transport. Conform informațiilor aflate la dispoziția sindicatului, contractul de cumpărare a țițeiului a fost semnat, nava este nominalizată pentru încărcare pe 22 noiembrie și este estimată să ajungă în Portul Constanța în perioada 24–25 noiembrie.

Potrivit oficialilor Petrotel, dacă la sosirea navei nu va exista suficient spațiu de depozitare, estimările operaționale interne indică faptul că staționarea și celelalte costuri contractuale ar putea ajunge la aproximativ 685.000 de dolari pentru fiecare zi în care încărcătura nu poate fi descărcată.

De asemenea, spun reprezentanții companiei, întreruperea ar putea afecta și angajamentele comerciale deja asumate de rafinărie. Petrotel a încheiat contracte de livrare a produselor petroliere cu mai mulți clienți, iar o parte dintre aceștia au achitat marfa în avans. O nouă oprire ar putea expune astfel compania unor consecințe contractuale și financiare semnificative.

Potrivit sindicatului, redresarea financiară a rafinăriei și capacitatea acesteia de a finanța activitatea curentă depind de menținerea unei producții continue, în contextul în care Petrotel se află deja în procedură de insolvență, iar o întrerupere prelungită ar putea compromite procesul de reorganizare și ar putea crea riscul real ca insolvența companiei să se transforme, în cele din urmă, în faliment.

„Toate contractele au fost semnate, avansul solicitat a fost achitat, rafinăria funcționează, iar angajații și-au îndeplinit responsabilitățile. Dacă există un motiv juridic, tehnic sau de conformitate pentru oprirea transferului, acesta trebuia comunicat imediat și transparent. Din moment ce nu există un asemenea impediment, pomparea trebuie reluată fără întârziere”, a declarat Adrian Negoiță.

Acesta a subliniat că sindicatul nu solicită ignorarea obligațiilor legale sau a regulilor privind sancțiunile.

„Cerem ca acordurile deja semnate să fie executate în cadrul juridic aplicabil și ca instituțiile și companiile implicate să își asume responsabilitatea pentru propriile decizii. Vorbim despre locuri de muncă din România, capacitate industrială, taxe, contracte cu clienții și despre un element important al securității energetice a țării”, a declarat Adrian Negoiță în poziția transmisă Mediafax.

„Nu mai putem exclude acțiuni de protest”

Liderul sindical afirmă că angajații sunt tot mai îngrijorați și mai furioși după lunile de incertitudine și după efortul excepțional depus pentru repornirea rafinăriei.

„Oamenii au ajuns la limita răbdării. Ei au readus rafinăria la viață și au demonstrat că aceasta poate funcționa în siguranță. Dacă producția va fi din nou oprită fără o explicație clară și legitimă, vom ieși în stradă, nu mai putem exclude acțiuni de protest. Angajații au dreptul să știe de ce munca și locurile lor de muncă sunt puse din nou în pericol”, a subliniat reprezentantul angajaților.

Sindicatul solicită Ministerului Energiei, CONPET și Oil Terminal să clarifice imediat motivele pentru care transferul a fost sistat și să reia imediat pomparea.

„Astăzi, Petrotel funcționează. Mâine, dacă țițeiul nu ajunge în rafinărie, situația se poate schimba dramatic. Încă mai avem timp să prevenim oprirea, dar acest timp se măsoară acum în ore, nu în săptămâni”, a conchis Adrian Negoiță.