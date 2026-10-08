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Două autobuze cu pasageri, lovite la Kramatorsk: 33 de morți și 18 răniți. Zelenski cere ajutor urgent

Cel puțin 33 de persoane au fost ucise și alte 18 au fost rănite după ce două autobuze cu pasageri au fost lovite joi în orașul Kramatorsk, din regiunea Donețk, potrivit autorităților ucrainene.
Două autobuze cu pasageri, lovite la Kramatorsk: 33 de morți și 18 răniți. Zelenski cere ajutor urgent
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Sursa foto: X/ DSNS.GOV.UA
Oana Antipa
08 oct. 2026, 13:50, Știri externe
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Atacul, atribuit Rusiei, ar fi fost efectuat cu o bombă planantă și intervine pe fondul unei intensificări puternice a bombardamentelor asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, relatează BBC.

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Șeful administrației regionale Donețk, Vadim Filașkin, a acuzat forțele ruse că au vizat un autobuz în care se aflau pasageri pentru a provoca un număr cât mai mare de victime civile.

Imaginile publicate de procurorii ucraineni arată carcasa metalică în flăcări a unuia dintre autobuze și resturi împrăștiate pe șosea.

Transportul public, oprit la Kramatorsk și Sloviansk

Serviciile de salvare au transmis că două autobuze în care se aflau pasageri au luat foc în urma atacului.

În urma deteriorării situației de securitate, autoritățile au decis oprirea transportului public în Kramatorsk și în orașul învecinat Sloviansk.

Filașkin le-a cerut locuitorilor care se mai află în regiunea Donețk să se deplaseze către zone mai sigure ale Ucrainei. Oficialul a argumentat că protejarea populației trebuie să aibă prioritate și că autoritățile nu își pot permite să pună în pericol viețile pasagerilor și șoferilor.

Kramatorsk și Sloviansk au o importanță strategică majoră în războiul din estul Ucrainei. Cele două orașe fac parte dintr-o centură defensivă pe care forțele ruse încearcă să o străpungă în cadrul operațiunilor pentru cucerirea întregului Donbas.

Cea mai mare parte a regiunii Lugansk se află deja sub control rusesc, în timp ce Moscova încearcă să ocupe și aproximativ 20% din regiunea Donețk care se mai află sub controlul Kievului.

Atacurile rusești s-au intensificat

Lovitura de la Kramatorsk intervine după o creștere semnificativă a atacurilor aeriene rusești și a numărului victimelor civile în Ucraina.

Potrivit datelor ONU citate de BBC, până în august 2026 numărul civililor uciși în Ucraina îl depășise deja pe cel înregistrat pe parcursul întregului an 2025.

Cu numai o zi înaintea atacului de la Kramatorsk, 22 de persoane, între care cinci copii, au fost ucise după ce o clădire rezidențială cu cinci etaje din Prîlukî, la est de Kiev, a fost distrusă într-un atac. Trei dintre copiii care și-au pierdut viața aveau doar un an.

Președintele Volodimir Zelenski avertizase anterior, invocând informații ale serviciilor ucrainene, asupra pregătirii unui atac rusesc de amploare.

Zelenski cere noi pachete de apărare

După atacul de la Kramatorsk, Zelenski a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a cerut partenerilor internaționali ai Ucrainei să răspundă prin măsuri concrete.

Liderul de la Kiev a solicitat „acțiuni concrete prin noi pachete de apărare pentru protejarea Ucrainei”, în condițiile în care țara se confruntă cu atacuri aeriene aproape permanente.

Una dintre problemele majore ale Kievului rămâne deficitul de rachete interceptoare necesare sistemelor de apărare antiaeriană, în special în cazul rachetelor balistice.

Kramatorsk, tot mai aproape de linia frontului

Kramatorsk a îndeplinit pentru o mare parte a războiului rolul unui important centru logistic și de aprovizionare pentru armata ucraineană. Avansul trupelor ruse din est a adus însă orașul tot mai aproape de zona confruntărilor, iar atacurile au devenit aproape zilnice.

În ultimele luni, forțele ruse au folosit în mod repetat bombe planante împotriva Kramatorskului și Slovianskului. Aceste bombe sunt dotate cu aripi și sisteme care le permit să planeze spre țintă după lansarea de la distanță. La sfârșitul lunii august, Kramatorsk ar fi fost vizat într-o singură zi de până la nouă astfel de bombe.

Consiliul municipal Kramatorsk a calificat atacul de joi drept o „crimă îngrozitoare” împotriva populației civile și a susținut că în zona lovită nu existau obiective militare.

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