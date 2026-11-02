Péter Magyar pune capăt unui privilegiu controversat: foștii președinți ai Ungariei pierd milioane de forinți

Într-o intervenție susținută luni, 2 noiembrie, în Parlamentul de la Budapesta, Péter Magyar a declarat că dezbaterile asupra bugetului pentru anul viitor vor aduce eliminarea unor beneficii moștenite de la fostul sistem politic.

Potrivit publicației maghiare Telex, proiectul bugetului pentru 2027, depus vineri seară, prevedea alocarea a câte 73 de milioane de forinți anual pentru fiecare dintre cei patru foști șefi de stat: Pál Schmitt, János Áder, Katalin Novák și Tamás Sulyok.

Banii, echivalentul a aproximativ 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar, urmau să fie distribuiți către fundații și organizații neguvernamentale, în baza deciziilor foștilor președinți.

Magyar a precizat însă că aceste alocări vor fi eliminate în cursul procedurii parlamentare de adoptare a bugetului.

Un sistem de finanțare introdus în 2012

Fondurile speciale pentru donații există în Ungaria din 2012 și sunt puse la dispoziția președintelui în funcție, a președintelui Parlamentului și a foștilor șefi de stat.

Legislația permite acordarea finanțărilor fie prin proceduri de selecție, fie prin decizii individuale. Există totuși restricții privind beneficiarii: partidele politice, organizațiile care le finanțează și cele implicate direct în activități politice nu pot primi asemenea donații.

Decizia anunțată de premier vine după ce Telex a semnalat că aceste sume figurau în continuare în proiectul bugetar, în ciuda promisiunilor guvernamentale privind reducerea privilegiilor.

Foștii președinți beneficiază și de indemnizații pe viață

Fondurile pentru donații reprezintă doar o parte dintre avantajele acordate foștilor președinți ai Ungariei.

Conform legislației actuale, aceștia pot primi pe viață o indemnizație egală cu salariul președintelui în exercițiu, calculată la 110% din remunerația președintelui Parlamentului. În prezent, suma ajunge la aproximativ 4,19 milioane de forinți brut lunar.

Statul le asigură, de asemenea, un imobil cu personal de întreținere, un secretariat format din trei persoane, asistență medicală gratuită și un autoturism.

În luna iunie, Magyar promisese eliminarea indemnizațiilor viagere pentru foștii președinți care nu și-au încheiat mandatul. Proiectul legislativ nu a fost încă depus, însă premierul a reiterat luni că modificările vor ajunge în curând în Parlament.