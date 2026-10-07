Prima pagină » Știri externe » Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește un atac masiv asupra Ucrainei: „Vă rog să aveți grijă de voi”

Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește un atac masiv asupra Ucrainei: „Vă rog să aveți grijă de voi”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că Rusia se pregătește pentru un atac masiv și le cere ucrainenilor să respecte alertele de amenințare cu rachete. Zelenski spune că forțele ucrainene sunt pregătite să răspundă, dar că sprijinul partenerilor internaționali rămâne esențial.
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește un atac masiv asupra Ucrainei: „Vă rog să aveți grijă de voi”
Sursa: Mediafax foto
Laura Buciu
07 oct. 2026, 09:14, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Avem informații actualizate despre pregătirile Rusiei pentru o lovitură masivă. Vă rog să aveți grijă de voi. Vă rugăm să răspundeți la alertele de amenințare cu rachete”, a transmis Zelenski, miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

Președintele ucrainean afirmă că serviciile ucrainene și forțele aeriene sunt pregătite să intervină „atât cât ne permite apărarea”.

Sprijinul partenerilor internaționali, esențial

Zelenski subliniază că eficiența apărării depinde și de sprijinul partenerilor internaționali, în special de furnizarea unor sisteme și capacități defensive suplimentare.

„Este foarte important să existe voința politică de a face acest lucru – în special în Statele Unite, în special în Europa și în special în alte țări partenere”, a declarat liderul ucrainean.

El a făcut apel la comunitatea internațională să contribuie la protejarea populației civile și a transmis că apărarea vieții trebuie să reprezinte o responsabilitate comună.

„Lumea este mai mare decât răul rusesc, iar protejarea vieții trebuie să fie o responsabilitate comună”, a mai spus Volodimir Zelenski.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
Moment neașteptat în minutul 10: Lionel Messi, surprins pe teren la retragerea din naționala Argentinei
GSP.ro
Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ti ții copilul în facultate 1 an în 2026/2027, în funcție de oraș
Gandul
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
„Nu am mai văzut așa ceva”. Un șofer și-a parcat dimineața mașina pe loc gratuit, iar după câteva ore a găsit marcaje albastre și amendă în parbriz
Libertatea
Irina Vasilcan, soţia arbitrului Gheorghe Moldovan, a rupt tăcerea după moartea lui. Ce s-a întâmplat între ei: „Am încercat să-l salvez”
CSID
De ce se moare, de fapt, pe șoselele din România? Statistica pe 2025 este uluitoare
Promotor