Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește un atac masiv asupra Ucrainei: „Vă rog să aveți grijă de voi”

„Avem informații actualizate despre pregătirile Rusiei pentru o lovitură masivă. Vă rog să aveți grijă de voi. Vă rugăm să răspundeți la alertele de amenințare cu rachete”, a transmis Zelenski, miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

Președintele ucrainean afirmă că serviciile ucrainene și forțele aeriene sunt pregătite să intervină „atât cât ne permite apărarea”.

Sprijinul partenerilor internaționali, esențial

Zelenski subliniază că eficiența apărării depinde și de sprijinul partenerilor internaționali, în special de furnizarea unor sisteme și capacități defensive suplimentare.

„Este foarte important să existe voința politică de a face acest lucru – în special în Statele Unite, în special în Europa și în special în alte țări partenere”, a declarat liderul ucrainean.

El a făcut apel la comunitatea internațională să contribuie la protejarea populației civile și a transmis că apărarea vieții trebuie să reprezinte o responsabilitate comună.

„Lumea este mai mare decât răul rusesc, iar protejarea vieții trebuie să fie o responsabilitate comună”, a mai spus Volodimir Zelenski.