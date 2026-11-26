Câștigul a fost consemnat în Toscana, Italia. O femeie a intrat într-un magazin și a decis să cumpere un loz răzuibil. Chiar când se pregătea să plece, ea i-a cerut vânzătoarei să-i schimbe lozul cu altul dintr-o serie diferită.

Decizia neașteptată s-a dovedit a fi foarte bună. Femeia a răzuit lozul și a aflat că a câștigat.

Inițial, ea a crezut că avea un câștig de 500 de euro, dar ulterior a aflat că dăduse lovitura premiul fiind de 500.000 de euro.

Vestea întâmplării norocoase s-a răspândit rapid, iar magazinul a devenit un punct de atracție pentru localnici și turiști. Continuarea pe Mediafax Italia.