Banca Centrală Europeană (BCE) va face mai accesibile liniile sale de swap valutar către alte țări, pentru a proteja zona euro de șocurile financiare externe și pentru a consolida rolul monedei unice la nivel internațional, a declarat vineri președinta instituției, Christine Lagarde, potrivit Reuters.

În prezent, BCE are linii de swap doar cu bănci centrale importante, precum Rezerva Federală a SUA și Banca Populară Chineză. Aceste mecanisme permit schimbul monedelor naționale respective cu euro în perioadele în care piețele financiare se blochează.

Declarațiile lui Lagarde arată că aceste instrumente de sprijin financiar ar putea deveni mai accesibile și pentru alte țări. Măsura face parte din eforturile BCE de a încuraja folosirea euro la nivel internațional și de a reduce dependența zonei euro de dolarul american în comerț și investiții.

„Lucrăm pentru a ne asigura că liniile noastre de swap rămân adecvate scopului lor într-o lume tot mai fragmentată”, a declarat Lagarde în cadrul unei conferințe. „De asemenea, vor deveni mai accesibile.”

La nivel mondial, tot mai mulți lideri se întreabă dacă dolarul american își va păstra poziția dominantă. Printre motive se numără deciziile economice imprevizibile ale președintelui Donald Trump și datoria tot mai mare a SUA.

Liniile de swap oferă sprijin atât pe plan intern, cât și extern

Potrivit lui Christine Lagarde, principalul obiectiv al liniilor de swap este să limiteze răspândirea tensiunilor financiare din alte țări. BCE poate contribui indirect la menținerea sub control a costurilor de finanțare din zona euro.

Președinta BCE a mai spus că aceste acorduri între băncile centrale oferă și investitorilor străini mai multă siguranță atunci când dețin active în euro.

„Un administrator de rezerve care știe că titlurile de valoare în euro pot fi transformate în lichidități, fără a fi nevoie de o vânzare forțată, în condiții nefavorabile, are mai multe motive să le dețină în perioadele de normalitate”, a precizat Lagarde.

Totodată, BCE a lansat recent facilitatea EUREP, prin care băncile centrale din afara zonei euro pot obține fonduri în euro în schimbul unor garanții, cu condiția ca acestea să fie denominate în moneda unică. Peste 30 de țări și-au exprimat interesul de a avea acces la acest mecanism.