Spania și Țările de Jos se luptă pentru conducerea BCE. Cine sunt cei doi candidați la succesiunea Christinei Lagarde

Competiția pentru conducerea instituției se desfășoară în paralel cu negocierile dintre cele mai mari economii ale Uniunii Europene pentru ocuparea altor poziții importante din structura executivă a BCE, relatează POLITICO.

Doi foști guvernatori de bănci centrale, în cursa pentru președinția BCE

Pablo Hernández de Cos, fost guvernator al Băncii Spaniei, și Klaas Knot, fost președinte al Băncii Centrale a Țărilor de Jos, sunt singurii candidați înscriși pentru succesiunea Christinei Lagarde.

Cele două propuneri au fost transmise înaintea termenului-limită de vineri, ora 17:00, ora Europei Centrale, potrivit publicației POLITICO.

Viitorul președinte va prelua conducerea uneia dintre cele mai influente instituții financiare europene, responsabilă de politica monetară a zonei euro.

BCE stabilește dobânzile de politică monetară și urmărește menținerea stabilității prețurilor, având ca obiectiv o rată a inflației de 2% pe termen mediu.

Activitatea curentă a instituției este coordonată de un Comitet executiv format din șase membri, care supraveghează inclusiv analizele economice și financiare ce fundamentează deciziile de politică monetară.

Germania și Franța urmăresc alte funcții importante

Competiția dintre Spania și Țările de Jos reprezintă doar o parte a negocierilor privind viitoarea conducere a BCE.

Germania încearcă să își păstreze reprezentarea în Comitetul executiv, după plecarea economistei Isabel Schnabel, programată pentru 3 ianuarie 2027.

Potrivit POLITICO, Schnabel urmează să ocupe o funcție la Fondul Monetar Internațional (FMI), ceea ce va lăsa vacant postul deținut în prezent la BCE.

Franța vizează, la rândul său, funcția de economist-șef al instituției, ocupată în prezent de irlandezul Philip Lane.

Mandatul de opt ani al acestuia se va încheia la 31 mai 2027, deschizând o nouă etapă a negocierilor pentru distribuirea pozițiilor de conducere.

Astfel, Germania, Franța, Spania și Țările de Jos încearcă să își asigure reprezentarea în structurile de decizie ale instituției monetare europene.

Negocierile încep la Eurogrup și continuă la nivelul liderilor UE

Miniștrii de finanțe din zona euro urmează să discute luni, la Bruxelles, despre schimbările de la vârful BCE, în cadrul reuniunii Eurogrupului.

Cei doi candidați la președinție nu sunt programați să participe la reuniunea cu ușile închise, însă miniștrii de finanțe din Spania și Țările de Jos sunt așteptați să susțină candidaturile propriilor reprezentanți.

Potrivit unor diplomați citați de POLITICO, negocierile politice ar putea continua la summitul informal al liderilor Uniunii Europene, programat la Dublin la sfârșitul săptămânii viitoare.

Discuțiile ar urma să includă nu doar desemnarea viitorului președinte, ci și echilibrul de reprezentare între marile economii europene.

Un alt termen important este 27 noiembrie, data-limită pentru depunerea candidaturilor la postul care va deveni vacant după plecarea lui Isabel Schnabel.

Deocamdată, nu a fost anunțată o decizie privind succesorul Christinei Lagarde, iar rezultatul competiției dintre Hernández de Cos și Knot va depinde de negocierile dintre statele membre ale zonei euro.