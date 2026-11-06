Cum a ajutat Rusia Iranul să-și consolideze arsenalul înainte de războiul cu SUA. Documente interne dezvăluie un contract secret

Rusia a avut un rol mai important în războiul din Iran decât s-a dezvăluit anterior. Documente interne ale industriei de apărare ruse arată cum Moscova a contribuit la consolidarea arsenalului militar al Teheranului înainte de conflictul cu Statele Unite, potrivit Fox News.

Un contract rusesc face referire la 90 de lansatoare pentru rachete cu ghidaj de precizie, având ca destinație Teheranul, potrivit documentelor obținute și publicate de grupul ucrainean de cercetare în domeniul informațiilor militare Dallas Analytics. Acestea oferă noi detalii despre amploarea sprijinului militar acordat Iranului de Moscova înainte de izbucnirea războiului.

Donald Trump a minimalizat în repetate rânduri rolul Rusiei în conflict. În octombrie, liderul american a declarat că nu crede că Moscova ajută Iranul „în niciun fel”.

Evidențele de producție rusești arată că au fost alocate componente pentru 90 de lansatoare APU-L cu două șine, în cadrul unui contract identificat drept „K-10”. Livrările în cadrul lanțului de producție rusesc erau programate din ultima parte a anului 2024 până în decembrie 2025.

Alte documente interne rusești obținute de Dallas Analytics identifică în mod explicit „K-10” drept Iran. O solicitare de aprovizionare din octombrie 2022, pentru echipamente destinate unei aeronave Yak-130, menționează drept destinatar „K10 Iran”. Documentul a fost contrasemnat de șeful interimar al Reprezentanței Militare 704 din cadrul Ministerului rus al Apărării.

Documentele indică livrări de echipamente militare către Teheran

Codul K-10 poate fi asociat și cu echipamente militare rusești care au ajuns în cele din urmă în Iran.

Un program intern de producție din Rusia menționa șase aeronave Yak-130 destinate unui beneficiar identificat drept K-10. Ulterior, presa de stat iraniană a prezentat aeronavele intrate în serviciu în septembrie 2023.

Dallas Analytics a precizat că numărul de înmatriculare al uneia dintre aeronavele iraniene Yak-130 corespunde numărului menționat pentru K-10 în evidențele fabricii rusești.

Lansatoarele APU-L sunt proiectate pentru racheta rusească LMUR, cu ghidaj de precizie, cunoscută și sub denumirile Product 305 sau Kh-39. Racheta cântărește aproximativ 104 kilograme, transportă un focos de 25 de kilograme și poate fi ghidată în timpul zborului de un operator, prin intermediul unui senzor electro-optic și al unei legături radio bidirecționale.

Iranul anunțase deja public planuri de achiziție a elicopterelor de atac rusești Mi-28, unul dintre tipurile de aeronave capabile să transporte această armă. Primele elicoptere Mi-28NE, versiunea destinată exportului, au fost fotografiate în Iran în ianuarie 2026.

Documentele arată și implicarea Ministerului rus al Apărării. O scrisoare din mai 2024, care însoțea programul de producție K-10, a fost semnată și de șeful Reprezentanței Militare 123 din cadrul ministerului.

Documentele nu demonstrează însă că lansatoarele finalizate au ajuns efectiv în Iran. Dallas Analytics a transmis pentru Fox News Digital că însuși contractul reprezintă „o dovadă foarte puternică” a transferului.

SUA au informații despre sprijinul militar acordat de Rusia Iranului

Descoperirile oferă noi detalii despre o relație militară pe care administrația Trump a minimalizat-o în repetate rânduri în timpul războiului.

Serviciile de informații americane au evaluat că Rusia a furnizat Iranului informații despre pozițiile activelor militare americane și, mai recent, imagini din satelit și componente pentru armament, potrivit unor relatări din presă.

Oficialii administrației americane au susținut însă că acest sprijin nu a afectat în mod semnificativ campania militară a SUA.

Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat că ajutorul Rusiei nu împiedică operațiunile militare americane, în timp ce secretarul de Război Pete Hegseth a afirmat că SUA monitorizează sprijinul acordat de Moscova și îl iau în calcul în planurile de luptă.

Administrația Trump a încercat separat să perturbe rețelele internaționale prin care Iranul achiziționează armament, în timp ce Teheranul încearcă să-și refacă capacitățile militare.

Departamentul Trezoreriei SUA a vizat rețele despre care susține că au ajutat Iranul să procure arme și componente din străinătate, inclusiv prin eforturi de achiziționare a unor sisteme portabile de apărare antiaeriană fabricate în China.

Departamentul de Stat a impus sancțiuni unui cetățean rus despre care a afirmat că a fost implicat în eforturile de a ajuta Iranul să achiziționeze sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS) fabricate în China.