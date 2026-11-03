Țările din zona euro trebuie să propună un succesor pentru Christine Lagarde până pe 6 noiembrie. Favoriții pentru șefia BCE

Guvernele țărilor din zona euro trebuie să propună, până vineri, 6 noiembrie, candidați pentru funcția de președinte al Băncii Centrale Europene (BCE), după ce Christine Lagarde a anunțat că va părăsi conducerea instituției, potrivit POLITICO.

Un purtător de cuvânt al Eurogrupului, forumul informal al miniștrilor de finanțe din zona euro, a anunțat marți că statele membre au fost invitate să transmită nominalizările până la termenul stabilit.

„Consiliul UE a inițiat procedura de numire a unui succesor al președintelui BCE… Prin urmare, președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, a solicitat statelor membre să transmită nominalizările până vineri, 6 noiembrie 2026”, a transmis reprezentantul Eurogrupului.

Christine Lagarde a anunțat săptămâna trecută că va pleca din funcție până la 7 februarie 2027. Decizia ei înseamnă practic că vor urma schimbări importante în conducerea băncii centrale, cu sediul la Frankfurt.

În 2027, vor trebui ocupate și alte două funcții din Consiliul executiv al BCE. Isabel Schnabel urmează să se alăture Fondului Monetar Internațional în luna ianuarie, iar mandatul economistului-șef al instituției, Philip Lane, se va încheia în luna mai.

Potrivit unui oficial al Uniunii Europene, citat de POLITICO, miniștrii de finanțe din zona euro vor discuta despre candidați și despre procedura de ocupare a celor trei posturi vacante în cadrul următoarei reuniuni, programată pentru 9 noiembrie.

Totuși, alegerea viitorului președinte al BCE nu va fi făcută de miniștrii de finanțe, ci de Consiliul European, care este format din șefii de stat și de guvern ai statelor membre.

Printre favoriții pentru a prelua conducerea Băncii Centrale Europene se numără spaniolul Pablo Hernández de Cos și olandezul Klaas Knot.