Coreea de Sud își extinde misiunea militară în apropierea Strâmtorii Ormuz, dar exclude implicarea în războiul din Iran

Decizia autorităților din Coreea de Sud prevede extinderea zonei de operare a unității navale Cheonghae, desfășurată în prezent în Golful Aden, în largul coastelor Somaliei, către apele internaționale de la sud de Oman, în Marea Arabiei. Noua zonă de operațiuni se va afla la aproximativ 650 de kilometri de Strâmtoarea Ormuz.

Misiunea va include un distrugător, un avion de patrulare maritimă P-8A, o echipă pentru dezamorsarea dispozitivelor explozive (EOD), ambarcațiuni fără echipaj și vehicule subacvatice telecomandate, destinate inclusiv operațiunilor de detectare și neutralizare a minelor marine, a anunțat joi Ministerul sud-coreean al Apărării, citat de France Presse și Yonhap.

Numărul militarilor implicați va crește cu 75, până la un efectiv total de 395 de persoane. Raza operațională a unității urmează să fie aproape dublată, ajungând la aproximativ 1.930 de kilometri.

Un oficial al Ministerului Apărării a declarat, sub protecția anonimatului, că extinderea misiunii urmărește protejarea cetățenilor sud-coreeni și apărarea intereselor economice ale țării. El a subliniat că operațiunile vor avea caracter strict noncombat și că unitatea va acționa independent de forțele militare aliate.

„Operațiunile vor rămâne limitate la apele internaționale de la sud de Oman, iar avioanele de patrulare maritimă nu vor avea voie să vizeze sau să monitorizeze teritoriul iranian, apele teritoriale ale Iranului ori interiorul Strâmtorii Ormuz”, a precizat oficialul.

Seul exclude participarea la războiul cu Iranul

Anunțul vine după luni de deliberări privind contribuția Coreei de Sud la eforturile internaționale pentru restabilirea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, afectată de războiul dintre Statele Unite și Iran, început la 28 februarie.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a reafirmat în septembrie că țara sa nu va desfășura trupe într-un mod care ar putea atrage Coreea de Sud într-o intervenție militară.

Autoritățile de la Seul au precizat că extinderea misiunii Cheonghae nu presupune participarea la operațiunile de război și că orice eventuală intervenție viitoare în Strâmtoarea Ormuz ar necesita o aprobare parlamentară separată și condiții de securitate adecvate.

Echipamentele pentru detectarea și dezamorsarea minelor sunt avute în vedere și în perspectiva unor eventuale operațiuni internaționale de deminare a strâmtorii după încetarea ostilităților sau în urma unui acord între Washington și Teheran.

Guvernul sud-coreean urmează să solicite aprobarea Adunării Naționale pentru modificarea mandatului și prelungirea desfășurării unității, a cărei autorizare actuală expiră la 31 decembrie 2026. Propunerea prevede extinderea mandatului până la sfârșitul anului 2027.

Interese economice majore în Strâmtoarea Ormuz

Coreea de Sud depinde în mare măsură de importurile de energie din Orientul Mijlociu. Aproximativ 70% din petrolul importat de această țară în 2025 a provenit din regiune, cea mai mare parte fiind transportată prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit Ministerului sud-coreean al Industriei.

Blocarea sau perturbarea traficului maritim prin această rută reprezintă o amenințare directă pentru aprovizionarea energetică și economia sud-coreeană.

Strâmtoarea Ormuz, situată între Iran și Oman, este unul dintre cele mai importante puncte de tranzit energetic din lume, prin care trece în mod obișnuit aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol.

Unitatea navală Cheonghae a fost înființată în 2009, în cadrul eforturilor internaționale împotriva pirateriei în Golful Aden. Aceasta operează în prezent un distrugător de aproximativ 4.400 de tone, un elicopter naval și mai multe ambarcațiuni rapide, având aproximativ 300 de militari.