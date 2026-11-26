Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump s-a declarat optimist în privința posibilității unei înțelegeri rapide și a precizat că l-a informat despre discuțiile sale cu Putin și pe secretarul general al NATO, Mark Rutte.



Trump afirmă că a cerut oprirea agresiunii militare ruse

Potrivit mesajului, președintele Statelor Unite a abordat subiectul războiului în timpul unor conversații pe care susține că le-a avut cu Vladimir Putin în China.

Trump a declarat că a insistat asupra necesității retragerii agresiunii militare ruse împotriva teritoriilor europene, considerând că un asemenea pas ar putea facilita un acord între Moscova și Kiev.

Liderul american și-a exprimat convingerea că există perspective pentru o soluție negociată, fără să prezinte însă condițiile unui eventual acord sau un calendar al negocierilor.

Președintele american invocă numărul mare al victimelor

Donald Trump a subliniat costul uman al conflictului, afirmând că mii de persoane își pierd viața în fiecare lună.

Acesta a descris situația drept „un adevărat măcel” și a pledat pentru încheierea rapidă a războiului.

Mark Rutte, informat despre discuțiile cu Putin

Trump a mai anunțat că s-a întâlnit în seara precedentă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la reședința sa de la Mar-a-Lago, în Florida.

Potrivit președintelui american, întrevederea a vizat mai multe subiecte, iar unul dintre acestea a fost conținutul conversațiilor sale cu liderul de la Kremlin.

Trump nu a oferit detalii despre eventualele concluzii ale întâlnirii sau despre măsurile pe care Statele Unite și NATO le-ar putea lua în continuare.

Mesajul vine pe fondul preocupărilor privind extinderea conflictului

Declarațiile președintelui american intervin într-un context de îngrijorare privind posibilitatea extinderii geografice a războiului din Ucraina.

Trump a folosit o formulare mai amplă decât o simplă solicitare de încetare a ostilităților din Ucraina, referindu-se la agresiunea militară împotriva teritoriilor din Europa. Președintele american nu a explicat însă la ce teritorii se referă/

În paralel, Trump și Rutte au transmis, într-o declarație comună după întâlnirea din Florida, că trebuie evitate acțiunile care ar putea extinde conflictul, inclusiv cele produse neintenționat.