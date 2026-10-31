Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov închide o fabrică importantă din România. Aproape 200 de angajați vor fi concediați | Atacurile Rusiei în Ucraina, motivul închiderii

Metinvest Tubular Iași, fosta ArcelorMittal Tubular Products și Tepro, a notificat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) și Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) cu privire la concedierea colectivă, informează publicația locală Ziarul de Iași.

„Modelul de afaceri al societății s-a bazat pe accesul la rulouri de oțel laminat la cald primite de la un combinat din Ucraina. Atacurile armate ale Rusiei din august 2026 au determinat suspendarea operațiunilor și au afectat activitatea companiei de la Iași”, se arată în notificarea transmisă autorităților.

Conducerea fabricii a precizat că a încercat să găsească furnizori alternativi pe piața europeană, însă prețurile materiilor prime sunt cu aproximativ 110 euro pe tonă mai mari decât cele ale produselor livrate anterior din Ucraina.

În aceste condiții, compania a decis să își închidă fabrica de la Iași.

194 de angajați vor fi concediați

Din cei 195 de angajați ai companiei, 194 sunt vizați de concediere. Singurul care își va păstra postul este directorul general.

Potrivit surselor citate de Ziarul de Iași, salariații cu o vechime de peste 10 ani vor primi compensații de 10.000 de lei net, iar cei care au lucrat peste 30 de ani vor beneficia de 25.000 de lei net.

Celelalte compensații vor fi acordate conform contractului colectiv de muncă.

După consultările cu sindicatele, angajații vor primi preavize individuale de minimum 20 de zile lucrătoare. În această perioadă, aceștia vor beneficia de patru ore zilnic pentru căutarea unui nou loc de muncă, fără reducerea salariului.

Fabrica a fost cumpărată de grupul ucrainean Metinvest în 2025

Fosta fabrică Tepro Iași, specializată în producția de țevi sudate din oțel, a fost preluată la sfârșitul anului 2025 de grupul ucrainean Metinvest, controlat de miliardarul Rinat Ahmetov.

Compania aparținuse anterior grupului ArcelorMittal, iar tranzacția a fost aprobată de Comisia Europeană pe 24 noiembrie 2025.

În 2024, fabrica a înregistrat o cifră de afaceri de 304,6 milioane de lei și pierderi nete de 66,49 milioane de lei, față de 15,86 milioane de lei în 2023. Cu toate acestea, compania ocupa locul al treilea în clasamentul exportatorilor din județul Iași.

În aprilie 2026, la câteva luni după preluarea de către Metinvest, fabrica din Iași începuse noi campanii de recrutare. La aproximativ șase luni distanță, compania a anunțat închiderea activității și concedierea aproape tuturor angajaților.