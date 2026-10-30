Ioan Nani pleacă de la conducerea Antibiotice Iași, după aproape trei decenii

Contractul său de mandat va înceta pe 4 decembrie 2026, la solicitarea acestuia.

Anunțul a fost făcut vineri seară, printr-un raport transmis Bursei de Valori București (BVB). Consiliul de Administrație al Antibiotice Iași a luat act de solicitarea lui Ioan Nani în ședința din 29 octombrie.

„Domnul Ioan Nani a condus societatea aproape trei decenii, transformând o fabrică tradițională într-un reper de stabilitate și performanță al industriei farmaceutice românești. După o viață profesională închinată aproape în întregime companiei, dorința de a petrece mai mult timp alături de familie și de cei apropiați este cât se poate de firească”, se arată în informarea companiei.

Sub conducerea sa, Antibiotice Iași a devenit unul dintre cei mai importanți producători de medicamente generice din România, cu produse exportate în 70 de țări și o poziție de lider mondial în producția substanței active nistatină.

Ce urmează după plecarea lui Ioan Nani

Până la 4 decembrie, Ioan Nani își va exercita integral atribuțiile și va coordona procesul de tranziție împreună cu Consiliul de Administrație.

„Până la 4 decembrie 2026, domnul Ioan Nani își exercită integral atribuțiile și coordonează, împreună cu Consiliul de Administrație, procesul de tranziție. Activitatea companiei continuă conform Planului de Administrare aprobat de acționari. Echipa executivă coordonată de domnia sa va asigura continuitatea operațiunilor curente, a relațiilor cu partenerii din țară și de pe piețele externe, precum și a proiectelor de investiții în derulare”, precizează compania.

După plecarea sa, Consiliul de Administrație va desemna un director general interimar și va organiza procedura de selecție a unui nou director general.

„Obiectivele strategice rămân neschimbate: dezvoltarea sustenabilă a afacerii, consolidarea poziției pe piața internă, extinderea prezenței internaționale și protejarea intereselor pe termen lung ale acționarilor”, se mai arată în raport.

Reprezentanții Antibiotice Iași i-au mulțumit lui Ioan Nani pentru activitatea desfășurată la conducerea companiei.