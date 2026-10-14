Bursa de Valori București a lansat o nouă ediție a programului pentru identificarea companiilor cu potențial de listare pe piața de capital. Noutățile BVB Arena 2026

Antreprenorii români au oportunitatea de a interacționa cu profesioniști ai pieței de capital și de a explora opțiunile și mecanismele disponibile pentru următoarea etapă de dezvoltare a companiei în cadrul BVB Arena 2026, program pentru care nominalizările sunt deschise până la 15 noiembrie

Ediția din acesta an aduce o nouă metodologie de evaluare și selecție și un nou parcurs pentru companiile antreprenoriale românești. Evenimentul de lansare a marcat, prin ceremonia clopoțelului, deschiderea oficială a etapei de nominalizare.

Cui se adresează

BVB Arena se adresează companiilor antreprenoriale românești cu potențial de creștere și de accesare a pieței de capital, potrivit oficialilor BVB.. Prin noul parcurs, Programul urmărește identificarea și selecția unor companii relevante și crearea unui cadru de interacțiune cu profesioniști ai pieței de capital.

Nominalizările companiilor în programul BVB Arena 2026 se înregistrează pe platforma dedicată www.bvbarena.ro, în perioada 14 octombrie – 15 noiembrie 2026. Nominalizările pot veni de la membrii Comitetului de Nominalizare, antreprenori, inclusiv prin nominalizarea propriei companii, dar și de la publicul larg. Toate detaliile privind criteriile de eligibilitate și metodologia de selecție a companiilor sunt disponibile în Regulamentul Programului, publicat pe site-ul Programului. Criteriile de eligibilitate vizează, printre altele, un prag al cifrei de afaceri a companiei nominalizate de minimum 5 milioane de lei și înregistrarea de profit în fiecare dintre ultimii 3 ani de activitate.

„Toate companiile care devin IPO Candidate în BVB Arena anul acesta sunt companii înființate, crescute și conduse de oameni care au luat decizii bune. Ei au ocazia să se întâlnească cu partenerii BVB Arena, adică unii dintre purtătorii celor mai valoroase lecții de economie învățate în ultimele două secole pe toate meridianele unde s-a format și a evoluat economia de piață, tot ei fiind și dintre cei care dau forma viitorului”, a declarat Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori București.

„Niște antreprenori care au fost curaj să treacă la nivelul următor au ajuns astăzi branduri globale și înseamnă că alți antreprenori care au avut mai puțină viziune, mai puțin curaj sau sfaturi mai puține sau sfaturi mai puțin bune nu au reușit și le-au lăsat locul celor care astăzi, în calitatea de parteneri BVB Arena, vin să întoarcă înspre comunitatea de business românească, înspre antreprenorii români lecțiile învățate, cum spuneam, de-a lungul a două secole de economie de piață în diverse regiuni ale lumii. Fără îndoială, această interacțiune va întări puternic comunitatea antreprenorială din România și a acelora dintre cele 40 de companii listate care au curaj să treacă la nivelul următor și care vor înțelege că asta, de fapt, le permite să reziste unor provocări, concurenței, unor evoluții, unor situații de volatilitate, ambiguitate, incertitudine cu care ne confruntăm din ce în ce mai puternic și vedem că după pandemie lumea devine VUCA (acronim pentru Volatilitate, Nesiguranță (Uncertainty), Complexitate și Ambiguitate – n.r.), așa cum se spune și din ce în ce mai explicit devine așa, atunci creșterea, continuarea creșterii, asumarea corporatizării în unele cadre unor companii, pur antreprenoriale este cea mai bună rețetă de reziliență”, a declarat Remus Vulpescu, în cadrul evenimentului de la sediul BVB.

Ce aduce nou BVB Arena 2026?

Lansat în 2017 sub numele „Made in Romania”, începând cu ediția 2026, BVB Arena intră într-o nouă etapă, cu un nou parcurs și o nouă metodologie de evaluare și selecție.

O nouă metodologie de evaluare și selecție a companiilor în care performanța financiară a companiilor nominalizate este analizată în contextul sectorului de activitate prin benchmark-uri financiare sectoriale și un sistem de scoring de performanță relativă;

După încheierea etapei de nominalizare, membrii Comitetului de Nominalizare votează și selectează 40 de companii „IPO Candidate” care vor continua în etapele următoare ale Programului BVB Arena. Acestea vor continua parcursul prin vizite 1-on-1, oferind ocazia unui dialog direct cu profesioniști ai pieței de capital. În urma vizitelor vor fi întocmite Fișele de Evaluare a Potențialului de Listare, care vor reprezenta unul dintre instrumentele utilizate de Juriu, alături de celelalte informații și criterii prevăzute în metodologie, în procesul de analiză și vot. În urma acestui proces, Juriul va desemna cele 12 companii „IPO Ready”. Fișele de Evaluare a Potențialului de Listare nu reprezintă o certificare a pregătirii pentru listare, un proces de due diligence sau o recomandare de investiție și nu oferă garanții privind listarea companiei.

Parcursul companiilor în Programul BVB Arena 2026 este construit în jurul a cinci etape: Identificare -> Selecție -> Conectare -> Dialog -> Recunoaștere. După etapa de identificare a companiilor, Comitetul de Nominalizare va selecta 40 de companii „IPO Candidate”, care vor participa la vizite 1-on-1 . Ulterior, Votul Publicului va desemna 3 companii „IPO Public Choice” iar Juriului va selecta 12 companii „IPO Ready”. Companii selectate în aceste două etape vor fi anunțate și premiate în cadrul Galei BVB Arena.