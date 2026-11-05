Obligațiuni de 600 de milioane de euro ale unui grup belgian, listate la Bursa de Valori București

Bursa de Valori București (BVB) a anunțat că, începând de joi, obligațiunile emise de VGP, grup belgian specializat în dezvoltarea și administrarea de parcuri industriale și logistice, pot fi tranzacționate pe SMT International, segmentul destinat instrumentelor financiare internaționale.

Compania este prezentă și în România, unde dezvoltă și administrează spații destinate depozitării, producției și distribuției de mărfuri.

Obligațiuni de 600 de milioane de euro, cu dobândă fixă de 4%

Emisiunea cuprinde 6.000 de obligațiuni, fiecare cu o valoare nominală de 100.000 de euro. Dobânda este fixă, de 4% pe an, și se plătește anual, iar scadența este stabilită pentru 16 ianuarie 2032.

Spre deosebire de acțiuni, care oferă investitorilor o participație la capitalul unei companii, obligațiunile reprezintă împrumuturi acordate acesteia, în schimbul unei dobânzi. La scadență, compania trebuie să ramburseze suma împrumutată, potrivit condițiilor emisiunii.

În cazul VGP, este vorba despre obligațiuni verzi, destinate finanțării unor investiții care respectă anumite criterii de mediu.

Titlurile sunt deja admise la tranzacționare la Bursa din Luxemburg, iar introducerea lor pe piața din București a fost realizată prin intermediul Raiffeisen Bank.

Obligațiunile VGP sunt destinate exclusiv investitorilor profesionali, precum băncile, fondurile de investiții, societățile de asigurări și alte instituții financiare sau companii care îndeplinesc criteriile legale. Acestea nu sunt disponibile investitorilor obișnuiți din Spațiul Economic European, din care face parte și România.

BCR, Romgaz și Electrica, printre marii emitenți de obligațiuni de la BVB

Piața obligațiunilor de la Bursa de Valori București include și unele dintre cele mai importante companii din România. Printre acestea se numără Banca Comercială Română (BCR), Romgaz și Electrica, fiecare cu emisiuni de obligațiuni în valoare de 500 de milioane de euro.

Raiffeisen Bank și Banca Transilvania se numără, de asemenea, printre companiile care au obligațiuni listate la BVB.