Trezoriera PNL Bihor, anchetată într-o fraudă de aproape 2 milioane de lei. Cum ar fi funcționat schema

Conform unui comunicat transmis joi de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, în dosarul instrumentat de procurori împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor sunt cercetate 16 persoane, suspectate de înșelăciune în formă continuată, complicitate la înșelăciune și fals în declarații, arată publicația Bihoreanul.

Anchetatorii susțin că frauda s-a derulat pe parcursul mai multor ani, în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2025. În acest interval, „15 persoane au indus în eroare reprezentanții Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor, prin aceea că au prezentat ca adevărată împrejurarea nereală că desfășuraseră activități salarizate și realizaseră veniturile corespunzătoare”, se arată în comunicatul Parchetului.

Scopul era ca acestea să îndeplinească, aparent, condițiile legale pentru acordarea indemnizațiilor de creștere a copilului, calculate în funcție de veniturile realizate anterior nașterii. În realitate, susțin procurorii, angajările erau fictive, iar veniturile declarate nu fuseseră obținute.

Prin acest mecanism, cele 15 persoane au urmărit „obținerea unor foloase patrimoniale injuste, constând în încasarea unor indemnizații la care aceștia nu erau îndreptățiți”, reușind să încaseze, în perioada 2020 – 2026, suma totală de 1.914.204 lei, bani plătiți necuvenit de AJPIS Bihor din bugetul de stat, potrivit comunicatului Parchetului.

O contabilă, în spatele schemei

Potrivit procurorilor, Patricia Crina Popa a avut un rol important în această fraudă, ajutându-i pe cei 15 beneficiari să obțină indemnizațiile de creștere a copilului pe baza unor venituri salariale fictive. Pentru aceasta, ar fi folosit 15 societăți comerciale în care avea calitatea de asociat, administrator sau reprezentant în Spațiul Privat Virtual (SPV) al ANAF.

Concret, femeia a identificat firmele prin intermediul cărora persoanele respective puteau figura ca angajate, fără să desfășoare în realitate activități salarizate. Tot ea s-a ocupat de întocmirea documentelor necesare angajărilor sau ar fi ajutat la realizarea acestora, precum și de pregătirea și transmiterea declarațiilor fiscale din care rezulta, în mod fals, că beneficiarii realizau venituri.

Conform comunicatului Parchetului, aceasta ar fi acționat „cunoscând că situația prezentată autorității nu corespundea realității”, prin „întocmirea ori facilitarea întocmirii documentelor necesare formalizării raporturilor de muncă, precum şi întocmirea şi transmiterea declarațiilor fiscale aferente”. În acest fel, Patricia Crina Popa a creat „suportul documentar prin care persoanele în cauză au indus în eroare reprezentanții Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor”.

Plasată sub control judiciar

Marți, 3 noiembrie, anchetatorii au percheziționat sediul unei societăți comerciale din Bihor și au pus în executare un mandat de aducere emis pe numele Patriciei Popa şi, în aceeaşi zi, ea a fost reţinută pentru 24 ore, alături de unul dintre beneficiarii fraudei.

Miercuri, 4 noiembrie, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva femeii, pentru complicitate la înșelăciune în formă continuată, și au dispus plasarea acesteia sub control judiciar pentru 60 de zile.

Totodată, pentru recuperarea prejudiciului estimat la aproape 2 milioane de lei, Parchetul a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatei, precum și poprirea sumelor de bani deținute de aceasta.

Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.

Trezorieră PNL încasa venituri din șapte locuri

Patricia Crina Popa și-a construit un adevărat păienjeniș de firme, dar s-a implicat și în politică, fiind cel puţin de 5 ani trezoriera PNL Bihor din 2021, funcţie în care fusese aleasă la Conferința Județeană a partidului.

În acest fel, ea şi-a făcut loc și în mai multe structuri publice sau finanțate din bani publici, fiind membră în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Nucet și cenzor la BRECO, Ecolect Bihor și Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor, potrivit declarațiiilor de avere şi de interese din 2024.

Nici lista surselor sale de venit nu era scurtă. Conform declarației de avere din 2024, aferentă anului precedent, ea încasa salarii de la nu mai puțin de șapte angajatori: Spitalul de Psihiatrie Nucet, BRECO, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea (unde predă şi în prezent) și patru societăți private, Pretty Car Mobile SRL, Agrosara SRL, Danidia Exim SRL și Cormos Consulting SRL. În total, veniturile salariale declarate însumau 26.424 lei anual, la care se adăugau 7.000 lei din servicii de contabilitate și consultanță fiscală, 10.800 lei din chirii şi 152.821 lei din pariuri sportive.

50% din capitalul unei firme, alături de un om de afaceri controversat

În prezent, Patricia Crina Popa figurează ca deţinătoare a unui PFA care îi poartă numele şi ca asociată în firma Campyng Baranto SRL, celelate firme în care avea interese (Patridor SRL, Joy Activ SRL, Vio & Jack Speed SRL) fiind radiate.

În Campyng Baranto, liberala deține 50% din capital și este administratoare alături de Bekő András, controversat om de afaceri orădean, protagonist în mai multe dosare penale de-a lungul anilor pentru că, alături de alţi consultanţi, au „mânărit” licitații ale primăriilor din Bihor așa încât să le câștige firme care îi răsplăteau cu comisioane. Până acum, procesele pornite pe numele lui Bekő s-au terminat cu achitări pentru unele acuzații și încetarea procesului penal pentru altele, ca urmare a prescripției.

Conexiuni la bani publici

Firma are și afaceri cu instituțiile publice. Potrivit datelor din sistemul achizițiilor publice, societatea a obținut, între 2023 și 2025, cinci contracte prin achiziție directă, în valoare totală de aproape 157.000 lei, pentru servicii de masă, catering și organizarea unor excursii școlare.

În 2025, societatea a fost desemnată câștigătoare și la licitații pentru furnizarea meselor calde elevilor din comunele Tarcea, Curtuișeni și Șimian, dar atribuirea contractelor a stârnit contestații. Firma concurentă Select Catering SRL a reclamat nereguli în evaluarea ofertelor și a pus sub semnul întrebării capacitatea Campyng Baranto de a livra simultan mii de porții de mâncare. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a dispus anularea procedurilor din Tarcea și Curtuișeni.

Popa și-a dat demisia din funcția de partid

Joi, la scurt timp după ce a fost eliberată din Arestul Poliţiei Bihor, Popa şi-a dat demisia din funcția de la partid.

„Doamna Popa s-a prezentat azi la sediul PNL Bihor și și-a înaintat demisia din funcția de trezorieră”, a declarat pentru BIHOREANUL președintele PNL Bihor, primarul Oradiei, Florin Birta.

Întrebat de BIHOREANUL cum a ajuns Patricia Silaghi să ocupe mai multe funcții în structuri din subordinea administrațiilor locale și județene, primarul Oradiei a precizat că singura entitate aflată în subordinea Consiliului Local Oradea în care aceasta este cenzor este Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor, celelalte organizații fiind în subordinea Consiliului Județean Bihor. Birta a explicat că numirea s-ar fi făcut printr-o hotărâre a consiliului director al fundației, Patricia Popa fiind desemnată din partea Consiliului Județean Bihor .