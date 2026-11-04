Jocuri de noroc online trucate: nouă persoane, cercetate pentru un prejudiciu un milion de lei

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. Polițiștii au pus în executare șapte mandate de percheziție domiciliară și 16 mandate de aducere.

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în perioada septembrie-octombrie 2025. Patru dintre persoanele bănuite, care lucrau ca dealeri într-un studio fizic al unui operator din domeniul jocurilor de noroc cu transmisii online, ar fi influențat în mod fraudulos rezultatele unor jocuri.

Cărți și bile manipulate pentru obținerea unor câștiguri

Concret, suspecții ar fi recurs la manipularea bilei și la aranjarea preferențială a cărților de joc, astfel încât rezultatele să fie favorabile anumitor participanți.

Câștigurile obținute în urma acestor intervenții ar fi fost în beneficiul celor patru dealeri, dar și al altor cinci persoane, considerate instigatori în cauză.

Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ un milion de lei.

16 persoane, duse la audieri

În urma operațiunii, 16 persoane urmează să fie conduse la sediul structurii de poliție pentru audieri. Este vorba despre nouă persoane bănuite de comiterea faptelor și șapte martori.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a contribuției fiecărei persoane implicate.