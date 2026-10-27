„Cea de-a doua Unire” – proiect propus de AUR ce va fi prezentat la Alba Iulia în 1 decembrie

„Situația actuală de la care plecăm are în vedere patru realități extrem de neplăcute, decalaje majore de dezvoltare între regiuni, existența a două state românești în loc de unul singur, decalaje majore între marile orașe și mediile urbane mici, respectiv zonele rurale, și o slabă conectivitate cu vecinii și cu vestul Europei”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Acesta a precizat că decalajele vizează, în primul rând, „infrastructurile de transport și energie”, și la cele bancare și ale pieței de capital.

„România 2028-2040”

Propunerea vizează, în primul rând, infrastructură de transport modern între regiuni și către restul Europei. Peiu a afirmat că acesta este motivul pentru care proiectul a fost numit „A doua Unire a românilor”.

„Chestiunea majoră pe care vrem să o aducem în discuție este restabilirea unui coridor Nord-Sud, dar nu așa cum este desenat de către vecinii noștri și așa cum ne-l dorim noi, adică să lege Moldova de la nord până la sud de Dobrogea și de Muntenia”, a declarat Peiu.

Potrivit lui Peiu, în capătul acestui coridor Nord-Sud se află Portul Constanța, care este „al doilea punct major în viziunea” formațiunii.

Peiu a mai vorbit și despre aeroporturi noi sau modernizate. „Știm că sunt două proiecte mari de aeroporturi noi în jurul Bucureștiului”, a declarat Peiu.

Alte teme amintite de liderul senatorilor AUR au mai fost legate de creșterea capacității de interconectare a rețelelor energetice naționale, dar și o educație prioritară la același nivel în toate regiunile țării.

Petrișor Peiu a afirmat că proiectul va fi prezentat, în forma unui „document pragmatic” la Alba Iulia, în 1 decembrie. Va fi prezentat într-o formă scurtă, sintetizată de 4-5 pagini, iar ulterior documentul poate fi explicitat, pe larg.

O propunere de fond public-privat pentru investiții în Republica Moldova

Liderul senatorilor AUR mai propune și reducerea decalajelor de dezvoltare, propunând un fond public-privat românesc care să facă investiții în Republica Moldova.

„Pentru situația neplăcută a existenței a două state românești, fondul Moldova pentru investiții în Republica Moldova și transformarea ajutorului financiar internațional acordat necondiționat de Guvernul României, Guvernului de la Chișinău, cu stabilirea unui fond public-privat românesc care să facă investiții acolo”, a declarat Peiu.

Propunerea a mai fost menționată de Peiu și în vara anului trecut, calificând proiectul fondului „Moldova” drept „un instrument mult mai matur și mai echilibrat”, care ar conține „un capital social de 250 milioane de euro, împărțit în 25 de milioane de acțiuni cu o valoare nominală de 10 euro/acțiune. Acesta afirma atunci că fondul ar putea fi listat la BVB.

„Unificarea” bursei de la Chișinău cu cea de la București

Peiu a mai menționat și un proiect de „unificare” a bursei de la București cu cea de la Chișinău, descriind propunerea drept „o bursă unică și puternică”.

Proiectul deja există, dar nu în forma menționată de Peiu. Este vorba despre o bursă separată de cea de la Chișinău, creată în parteneriat cu BVB.

Se numește Bursa Internațională a Moldovei (BIMx ), ce are ca scop dezvoltarea pieței de capital din Republica Moldova. A fost inaugurată luna trecută, în 28 septembrie, în cadrul Chișinău Business Week.

Planul a fost unul mai vechi, fiind propus în 2024. Anul trecut a fost semnat memorandumul de înființare a acesteia, cu prezența ministrului Economiei de la acea vreme, Radu Miruță la Chișinău.